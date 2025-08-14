$!Tránsito Municipal y SICT recorren zonas donde habilitarán rutas alternas por construcción de puente

MAZATLÁN._ Luego de la reunión de logística sostenida entre autoridades Municipales y de la SICT, respecto a los trabajos a realizar en la construcción del puente vehicular norte, el comandante de Tránsito Municipal y personal de la SICT, realizaron recorridos de inspección por las zonas donde se habilitarán rutas alternativas de circulación.

Tras darse a conocer el inicio de la obra al norte de Mazatlán, la Presidenta Estrella Palacios Domínguez realizó un recorrido de supervisión de la zona donde estará el puente vehicular para conocer la movilidad vial; el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez; Mario Ernesto Cruz Hernández, Subdirector de Tránsito Municipal y el ingeniero Lucas Manuel Aguilar Medina, acompañaron a la Presidenta al primer recorrido de supervisión.

Mario Ernesto Cruz Hernández, Subdirector de Tránsito Municipal, informó que con el objetivo de evitar aglomeraciones y/o accidentes, además de dar mayor fluidez al paso vial, se pretende habilitar la calle San Rafael en el Ejido el Venadillo hasta llegar a la avenida Cristóbal Colón en la Glorieta de los Cántaros.

Otro de los puntos alternos será por Libramiento Tres, para continuar por Santa Rosa, para ello se solicitó remover el camellón central para entrada y salida de vehículos con extrema precaución; en ambas opciones de desvío los conductores podrán incorporarse a las vialidades que mejor les convenga. En el tema del transporte de carga pesada, el Libramiento Tepic-Mazatlán será una de las opciones primordiales, para seguir hacia la zona sur.