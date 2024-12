Transporte urbano de Mazatlán espera que se autoricen nuevas tarifas

Ante el aumento del precio del diésel y de la operatividad en general, las diferentes agrupaciones de transporte urbano de pasajeros requieren de un incremento en las tarifas, pero es el Comité respectivo el que determina si lo otorga o no y el monto de las mismas, dijo el presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Efrén Landel Osuna.

”Eso siempre se ha buscado, pero a nosotros nos regula una dependencia, mientras esa dependencia no nos diga nosotros no podemos hacer nada, sí es necesario, pero no está aprobado todavía, entonces no podemos cobrar nosotros todavía, no hay ninguna para poner o publicar un aumento hasta que ellos no lo dictaminen”, añadió.

”Se requiere mucho, ustedes saben cómo está el combustible hoy, acuérdense que nosotros tenemos más de dos años y seis meses que aumentó la tarifa y cuánto ha aumentado el diésel en proporción en esos dos años y seis meses, entonces sí nos hace falta, pero mientras no nos regulen y nos digan van a cobrar tanto nosotros no podemos cobrar, ...al subir la gasolina sube el diésel y se incrementan los costos en todas esas refacciones porque todo tiene que trasladarse de su origen a este punto, entonces todo sube, casetas,entonces a nosotros se nos incrementa también (el costo de operaciones de las unidades)”.

Actualmente las tarifas son de 11 pesos por persona en camiones sin aire acondicionado, de 12 pesos con 50 centavos en unidades con aire acondicionado, de 13 pesos en los camiones verdes del área turística y de 3 pesos con 50 centavos es la tarifa para estudiantes de escuelas públicas.

El dirigente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán dijo que se les hace difícil mantener operando las unidades con las actuales tarifas ante el incremento en el precio del combustible y demás insumos que requieren.

Landel Osuna precisó que es la Comisión Reguladora de Tarifas en la entidad quien decide si se autoriza o no incremento a las tarifas en el transporte urbano en Sinaloa y el monto correspondiente.

Las federaciones de transportistas se encargaron de hacer el planteamiento de incremento de tarifas en su debido momento, pero quien decide si lo otorga o no es la Comisión Reguladora de Tarifas en la entidad, informó sobre dicho organismo integrado por instancias como la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, el propio Gobierno del Estado y representantes de agrupaciones transportistas, entre otros.

También manifestó que en diciembre las unidades de la agrupación que encabeza trabajarán de manera normal en sus horarios establecidos como lo hacen todo el año y los camiones cuentan con cámaras de seguridad conectadas directamente al Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C-4, para prevenir asaltos, para darle un poco más de protección a la ciudadanía.