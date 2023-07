Los camiones urbanos pospusieron su inicio de labores desde temprano y mientras llovía no circulaban provocando que trabajadores tuvieran que esperar casi una hora en las paradas de camiones.

“Ya tengo casi una hora y no pasa el San Joaquín Sábalo, voy a llegar muy tarde, entro a trabajar a las 6, ojalá y no me corran”, dijo Alejandra, empleada de la zona turística.

Alrededor de las 05:30 horas decenas de trabajadores se empezaron a reunir en diferentes paradas de camiones mientras la fuerte lluvia caía.

Las autoridades cerraron el paso vehicular en la avenida Camarón Sábalo, desde Valentinos hasta adelante de Conapesca por las inundaciones.

“Imagínese yo voy hasta Cerritos, a qué hora voy a llegar”, señaló Martín, mientras hablaba por teléfono a su trabajo para informar que llegaría tarde.