$!Transportistas alertan caída de cruceristas en Mazatlán por ‘warning’ en embarcaciones

MAZATLÁN._ Transportistas de Mazatlán advirtieron de un “warning” entre turistas de cruceros, ya que han detectado que solo el 30 por ciento de los pasajeros bajan al puerto. Por ello, piden a la Secretaría de Turismo de Sinaloa que gestione con las navieras que se retire la alerta a bordo y se ofrezca un protocolo de seguridad para las visitas. Para el líder de los pulmoneros en Mazatlán, Luis Mariano Ortega Vizcarra, la situación de escasez de turismo en general y del naviero les está afectando en la contratación del servicio de transporte y han tenido que parar un 20 por ciento de las unidades, como en 2024, cuando inició la ola de violencia y el turismo dejó de venir. “Lamentable vamos a seguir viendo cierres y más unidades paradas. Los fines de semana hay ligeros repuntes pero no hay una estrategia clara”, insistió.

Además, cuestionó que lo que se informa por la Secretaría de Turismo, sobre inversión en promoción, no se ve en qué se hace. “Habría que ver a dónde lo están inviertiendo y si realmente lo llevan a cabo. Mira, en algo tan sencillo, en los cruceros que siguen llegando a Mazatlán, todavía por la inercia que hay. Sigue sin bajar mucha gente porque sigue el boletin, sigue el warning, y no hacen nada por hablar con los cruceristas para hablar con las navieras y decirles vamos a hacer un protocolo para cuidar al turismo”. La semana pasada, platicó, llegaron tres cruceros el mismo día y casi no bajaron pasajeros. “Llegaron tres barcos y la verdad bajó muy poca gente. Les dicen que no bajen aquí a Mazatlán por cuestiones de seguridad. Yo calculo que cuando mucho el 30 por ciento es el que está bajando”, agregó. “Hay un warning. La gente que baja te dice ‘Oiga, nos recomendaban que no bajaramos aquí en Mazatlán y está muy tranquilo’... Hace falta que las autoridades de turismo o el gobierno busquen a las navieras y les digan ‘Deten el warning’, qué es lo que quieren para que garanticen la seguridad. Les falta mucho interés y atención”.