$!Transportistas celebran a San Judas Tadeo con peregrinación motorizada en Mazatlán

Tal como lo lleva haciendo desde hace más de 20 años, el gremio transportista, conformado por taxis, pulmonías, aurigas, camiones de carga, volteos, unidades escolares y tráileres, llevó a cabo su clásica caravana por las avenidas Rafael Buelna y Camarón Sábalo, donde también desfiló el “Santo Patrono de las causas perdidas”.

MAZATLÁN._ Más de 60 fieles transportistas cumplieron un año más con la tradicional “Peregrinación Motorizada” en honor a San Judas Tadeo, en busca de pedir por una mejor en su seguridad y economía.

Llevando un gran ambiente y música de banda en vivo, la peregrinación avanzó por toda la Zona Dorada hasta llegar a la Parroquia de San Judas Tadeo en Sábalo Country, donde se llevó a cabo una misa para dar gracias por la salud y el trabajo que se les prometió durante este año, oficiada por el Padre Horacio Hernández.

“Siempre es motivo de fiesta venir y participar en la peregrinación a San Judas Tadeo, que hay que decirlo, es también el santo patrono de los transportistas. Así que venimos a celebrarlo, a pedirle que nos cuide, que cuide a las familias transportistas, que nos ayude en estos tiempos tan difíciles; que nos dé seguridad y que nos dé economía”, dijo Mariano Ortega, secretario general de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán.

“Venimos prácticamente todas las organizaciones aquí de Mazatlán del transporte. Es un evento que hacemos cada año, gracias a la invitación del Padre Horacio, y nosotros como fervientes dévotos de San Judas Tadeo, nos encomendarnos a Dios, a la Virgen y a San Judas para que nos vaya bien en nuestra labor diaria, que es una labor muy difícil. Salimos todos los días a la calle, pero no sabemos si vamos a regresar”.

Los festejos a San Judas Tadeo continuarán este sábado con la “Peregrinación en Motos”, que consiste en una caravana realizada por algunos moto clubes de la ciudad, la cual iniciará a las 17:00 horas desde Café El Marino y el Panteón Municipal número 3.