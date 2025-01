Transportistas de Mazatlán esperan aumento en la tarifa del pasaje a corto plazo

MAZATLÁN._ Después de tres años sin un aumento en la tarifa del transporte urbano, conductores y dirigentes de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán se encuentran a la espera de una aprobación desde Culiacán para un incremento en las próximas semanas.

El presidente de la Alianza, Efrén Landell Osuna, señaló que confían en que el Gobernador Rubén Rocha Moya dé luz verde a un aumento en el pasaje, ya que todas las variables a considerar en estos casos, han subido de precio en 2025.

“Nosotros vamos para casi tres años sin subir tarifa, entonces, en todo ha habido un aumento, todo ha subido. Ya el salario subió el 12 por ciento, el diésel subió más de 80 centavos el litro, así que es muy necesario, pero todo depende del Gobernador”, dijo.

“Sucede que hay una comisión reguladora, ella le va a dar los datos al Gobernador y el Gobernador va a decidir al final del día si se da ese aumento en el pasaje, pero solo desde allá se dará la instrucción”.

Landell Osuna apuntó que todavía no hay informes de una fecha estipulada para dicho incremento, por lo que están en manos de la decisión que tome Rocha Moya en las próximas semanas, así como los estudios que se hayan hecho.

“Sí, se toman esos estudios en cuenta, sobre todo en la inflación y sobre todo el salario mínimo; todo eso lo ven ellos, pero al subir todo eso, nosotros pensamos que a lo mejor sí ya nos va a dar algo (un incremento). Como te digo, vamos para casi tres años que no hay aumento en la tarifa, entonces, solo estamos en la espera que nos ayude el Gobernador en ese aspecto”.

Ante reportes en redes sociales de que el pasaje estaría subiendo hasta los 17 pesos, el líder transportista comentó que ellos no han solicitado tal cantidad, pero sí les gustaría que fuera un aumento considerable para poder sobrellevar los gastos del transporte de cada conductor.

“Los estudios que se han realizado, los que se han visto en otros estados, por ejemplo en Nuevo León subió hasta 17, pero incluso nosotros no pedimos los 17, nada más que nos ayude a sobrellevar los gastos, porque si tú sacas una cuenta de como está el diésel, ahorita en 27 pesos, o sea, ocupas más de 100 litros, pues ahí se nos va la venta”, explicó.

“Mazatlán no tiene un auge que tú digas es un aforo muy grande, tendrá si acaso alrededor de 400 boletos. Entonces al camión le caben 33 y a la hora cuando van llenos, a las 08:00 de la mañana, 02:00 de la tarde, 05:00 de la tarde, son 70 gentes las que le caben, así que no se puede decir que todo el día anda lleno y que se anda vendiendo 500, 800 boletos, entonces no le alcanzan los socios para terminar de reparar las unidades o moverlas”.