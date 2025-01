Transportistas de Mazatlán piden a autoridades que también haya apoyo económico

Que se les brinde apoyo económico como a otros sectores y que se reactive la economía de Mazatlán afectada por la crisis de inseguridad que se vive en Sinaloa desde el 9 de septiembre solicitó el Frente Transportista de Mazatlán al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y a los gobiernos Federal y Municipal.

”Vamos a elevar una solicitud al Gobernador con copia para el Secretario General de Gobierno y con copia para el Secretario de Economía para que voltee a ver a nuestro sector para que se brinde un apoyo extraordinario al sector en virtud de la crisis económica que estamos viviendo desde septiembre del año pasado que cada vez nos afecta más, que cada vez más familias estamos padeciéndola”, expresó en conferencia de prensa el presidente de dicha agrupación, Mariano Ortega Vizcarra, acompañado de dirigentes de las diferentes modalidades del transporte público que la integran.

”Estamos trabajando algunos con el 40 por ciento de la demanda del servicio y algunos incluso todavía menos, situación que hace insostenible la prestación del servicio de manera normal como lo veníamos haciendo y además hace insostenible el mantenimiento y la efectiva y la mejor presentación de los carros que traemos, traemos créditos muchas organizaciones con agencias que no se han podido cubrir porque no hay los ingresos suficientes como para poder estar pagando también los créditos y hay algunas unidades, varias, yo creo que hablamos entre el 20 y el 30 por ciento en general transporte urbano, taxis, pulmonías, aurigas, carga, escolares que hemos parado porque la gente no ha tenido ya dinero para reparar los carros, para echarlos a andar y es incosteable”.

Tras manifestar que el Frente Transportista de Mazatlán está integrado por 16 organizaciones y sindicatos de transportistas urbanos, de taxis, pulmonías, aurigas, transporte escolar, de carga y de campo, de las cuales dependen aproximadamente 7 mil familias, añadió que ante la baja de demanda del servicio por la crisis de inseguridad que se vive en la entidad y que también afecta a Mazatlán, donde prácticamente la vida nocturna dejó de existir actualmente, no sale ni siquiera para la gasolina o el diésel.

”Entonces nos vemos ahorita en la necesidad de hacerle el llamado al Gobernador para que atienda para petición nuestra de apoyar al sector, esa es una, estímulos económicos, líneas de crédito para poder atender los créditos que traemos porque ahorita ya se está hablando incluso de embargo de unidades, de reparar unidades que traemos ya paradas y que ya no hemos podido reparar, ese es el primer tema: el llamado al Gobernador para que a través de la Secretaría de Economía se aplique un apoyo económico como lo han estado haciendo con otros sectores que igual también lo necesitan, a lo mejor más o a lo mejor menos que nosotros, pero el nuestro es un sector muy amplio que necesita que el Gobernador voltee a ver”, reiteró el dirigente de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán.

Tras informar que en los próximos días se entregará por escrito dicha petición al Gobernador del Estado con copia para los secretarios General de Gobierno y de Economía, recalcó que se necesita que los tres niveles de gobierno volteen a ver al sector transportista y en una situación extraordinaria, en una crisis económica tan fuerte como la que está viviendo ahorita que lo apoyen.

”Y el otro punto es el tema de pedirle al Gobierno del Estado, de pedirle al Gobierno Federal y de pedirle al Municipio que empiece a llevarse a cabo una verdadera reactivación económica para Mazatlán, de nada nos va servir un apoyo, que va ser importante para nosotros pero va ser limitado a muy poco tiempo, de nada nos sirve un apoyo si no empezamos a trabajar con la reactivación económica de Mazatlán y para eso se tendría ya que estar llevando a cabo un plan estratégico”, subrayó Ortega Vizcarra.

”Les acabo de dar números, más de 7 mil familias, nunca hemos sido convocados a ninguna reunión y hemos escuchado de lejos y nos hemos informado a través de las publicaciones de ustedes que ha estado en Gobernador aquí en Mazatlán para dar a conocer un Plan de Reactivación que consiste en llevar a cabo tres obras, que pues sí van a beneficiar a los que se van a llevar esas licitaciones, pero que el realidad al grueso de la población aquí en Mazatlán pues no nos va generar tampoco directamente ningún beneficio”.

Por ello dijo que se necesita empezar a trabajar ya en una verdadera reactivación para Mazatlán y que se pueda en los próximos días en Carnaval esperar un flujo mauor de gente.

”La verdad es que ahorita como están las cosas si todo sigue igual, si no empezamos a trabajar en este plan los números que van a darse el carnaval seguramente van a ser números catastróficos, a lo mejor la gente de Mazatlán sí salimos al mitore y vamos a ver un desfile, pero la gente no va venir a visitarnos, entonces necesitamos un proyecto de promoción turística que convenza a la gente que Mazatlán es un destino seguro, que las carreteras que conducen a Mazatlán son carreteras seguras, para eso tenemos que cambiar, el Gobierno tiene que cambiar la percepción de inseguridad que mucha gente tiene u sí le mira a las carreteras”, reiteró.

”Se tiene que hablar de incentivos, de estímulos, de descuentos en las carreteras, de descuentos en las casetas (de peaje), tenemos que hablar incluso de activar estímulos fiscales, no es posible que en Mazatlán estemos pagando las gasolinas y el diésel más caro que en toda la República Mexicana teniendo aquí el puerto y de aquí se va la gasolina y el diésel para todos los lugares (de la región) y aquí a nosotros nos la venden más caro, es imposible que se de eso”.

Recalcó que si en el Gobierno no han podido bajar el precio de las gasolinas cuando menos deberían estar contemplando en esta contingencia de inseguridad en Sinaloa por lo menos eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la gente de Sinaloa y Mazatlán para que se refleje en los bolsillos cuando menos un ahorro que pueda darle un poquito de oxígeno para seguir trabajando en las condiciones que se tienen actualmente.

”Hace falta que se genere un diálogo con las navieras, no lo hemos visto, ahorita lo único que tenemos aquí en Mazatlán en materia de turismo pues es la llegada de cruceros y luego nos dicen llegaron dos cruceros y llegaron 12 mil pasajeros a Mazatlán, pero la realidad es que hay un warning (una alerta de seguridad) y Mazatlán está boletinado en los cruceros y a la gente le están diciendo que no baje, entonces el Gobierno tiene que platicar con las navieras y hacer un protocolo como ya se hizo antes y decirle a las navieras oye yo te voy a garantizar el tema de la seguridad de los cruceristas en el Centro, en el malecón, en la Zona Dorada”, subrayó.

”Empezar a trabajar en esos temas, no lo hemos visto y desde hace tres semanas para acá los números de cruceros son tristes, está bajando yo creo que no baja ya ni el 10 por ciento de la gente que viene en los cruceros, así de grave de tres semanas para acá y lo que nos preocupa a nosotros es que las navieras vayan a decir pues si llegamos a Mazatlán y la gente no baja pues nos vamos a ir a Los cabos y allá nos quedamos dos días, ya para qué llegamos a Mazatlán, entonces vamos a empezar a trabajar ya con regresar a los cruceros cuando ahorita los tenemos aquí”.

Por ello reiteró que es importante que el Gobierno empiece a acercarse con quienes están al frente de las navieras para platicar y ver qué es lo que se necesita para que se quite ese warning y le digan a la gente que pueden bajar con toda la tranquilidad y seguridad en Mazatlán, pues la gente que baja y se mueve en la ciudad en las unidades del transporte público lo disfruta y dice que todo está muy bien.

Entre otros puntos, también dijo que en el caso del transporte urbano en Sinaloa está contemplando hacer un paro de labores si no les aumentan el precio de las tarifas porque ya tienen tres años sin el incremento y la situación económica por la que atraviesan es muy difícil.