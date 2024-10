Lo sometimos a José con el abogado, el abogado nos dijo que adelante, que estaba bien, pero nada más que nos entregaran la lista de los que tienen las escrituras, para que no fuera gente que no tenía escritura.

“Tenemos que luchar todavía porque se nos asignen los terrenos y que no se les asignen a gente que se le vendió, porque sabemos que el antiguo líder estuvo vendiendo los terrenos nuevos en 4 mil pesos”.

155 ya son para todas las familias de se vive solamente. Porque todavía nos falta muchísima gente que no tiene terreno.

Lo único que les permitieron es mostrar las originales, mostrarles que ya estaban registradas en registro público. O sea, no tiene ningún precio, ningún costo adicional.

-¿No estuvo ahí con ustedes?

Ese señor lo tienen demandado. Porque les pedía cuotas, les pedía dinero incluso. Por eso está diputado ese señor todos lo tienen demandado, pero no procedió porque tiene fuero.

Él era líder, pero él estaba quitándole dinero, vendió algunas casas de ahí mismo del Cvive, que por eso sabemos que quieren hacerlo muy lento, porque hay casos que se le entregaron a gente que no son desplazadas, que fueron vendidas por Roque, por Miguel Ángel en 55 mil pesos.

Y la gente, te repito, la tiene demandada.

El bloqueo

Desde las 08:30 horas de este martes, decenas de personas desplazadas por la violencia en el sur del estado bloquearon la glorieta donde confluyen las avenidas Rafael Buelna, del Mar y Camarón Sábalo para exigir la entrega de escrituras de los terrenos donde radican.

La manifestación generó caos vial en vialidades aledañas.

También realizaron un segundo en ambos sentidos de la avenida Rafael Buelna, frente a las oficinas de CVive, entre los fraccionamientos Lomas de Mazatlán y Hacienda de las Cruces, donde permanecieron hasta las 18:20 horas.

Fue cerca de las 08:30 horas cuando llegaron a la glorieta donde inicia la Zona Dorada y la bloquearon completamente en todos los sentidos para exigir al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social en Sinaloa y al CVive, la entrega de dichas escrituras para poder tramitar la introducción de servicios públicos en el fraccionamiento CVive y zonas donde radican.

“El motivo de este movimiento es que estas personas están desde el 2017, estamos solicitando unas escrituras que ya están listas, que no nos quieren entregar, la Secretaria María Inés, de Bienestar, las niega, ahorita precisamente la encargada del CVive aquí, María Teresa Hernández, nos dijo que tiene las escrituras, pero que no nos la va a entregar porque no se lo permiten”, dijo Bruno Torres, representante de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa.

“Ella está allá, hay otro contingente allá en el CVive en esta misma calle, qué es lo que estamos buscando, atención,. incluso lo que buscamos es que se den cuenta que queremos dialogar, nosotros no queremos hacer este tipo de cosas, pero nos orilla a hacerlo por la falta de atención, el Gobierno solamente está simulando, hace dos sábados vinieron a entregar unas despensas, catres, abanicos, colchonetas y qué sucedió, de la estuvieron dando a gente de Foresta que son colonos, utilizando como nombre de desplazados, todos son desplazados nuevos y no les han dado la atención, eso es lo triste”.