Tras apoyo de los vecinos, Bomberos Veteranos buscarán quedarse en la base de Fovissste Playa Azul

Con el objetivo de seguir brindando sus servicios a los vecinos de la comunidad, los Bomberos Veteranos de Mazatlán buscarán mantenerse en la base establecida en la colonia Fovissste Playa Azul; esto tras ver el respaldo que la gente les dio en la pasada Asamblea vecinal del domingo.

Después de ciertas advertencias de la mesa directiva del fraccionamiento para que se retiraran del parque, el comandante de los Veteranos, Luis Fernando Leyva, mencionó que atenderá la petición de la mayoría de vecinos del lugar, quienes prefieren que se quedan ahí debido a las atenciones de los últimos años.

“Sí, claro (se quedarán). Varios vecinos mostraron sus inquietudes de que nos fuéramos, sobre todo que muchos desconocían los servicios que nosotros ofrecemos; además de que estamos para ayudarnos porque no dejamos de ser vecinos de aquí del Fovissste Playa Azul”, expresó Leyva Solís.

“Incluso nosotros también comentamos que podemos ayudar a la hora no solamente de que requieran una ambulancia o un camión, sino durante algún problema, algún intruso que intente entrar a su domicilio, nos pueden hablar por el chat que tenemos y acudimos rápidamente. De igual forma avisamos por vía radio a C4 para que manden unidades de policía”.

Esto último mencionado porque los líderes de colonia buscaban retirar a los Bomberos para habilitar de nuevo la caseta de Policía ubicada entre las calles Sinaloa de Leyva y Culiacán. Sin embargo, el comandante deja claro que ellos no tienen ningún problema en compartir el espacio con los oficiales, pues afirma que entre más apoyo mejor.

“No, de hecho esa observación se le ha hecho a los últimos Presidentes (Municipales) que han estado; se lo comentó a Pucheta, se le comentó a Buciegues, se le comentó a la gente del Químico y se le comentó a Édgar (González); este es un espacio no muy grande, pero aquí puede estar una patrulla o un policía en la estación con nosotros las 24 horas, los 365 días del año, y sin problema”.

“Créanme que aquí podemos convivir, al contrario, hasta nos ayudarían, porque nosotros también tenemos mucho problema en que de repente se dejan venir la gente de los trenes y andan viendo que agarran ahí mal parqueado. Nosotros no dejamos de ser una estación que estamos prácticamente al aire libre; somos objeto de robos hormiga de tapones, llaves, herramientas, accesorios de los camiones, y otras cosas que venden al fierro viejo”.

NO ESTÁN CERRADOS AL DIÁLOGO CON NINGUNA AUTORIDAD

Asimismo, Leyva Solís explicó que ellos no están cerrados al diálogo ni con la mesa directiva de la colonia ni con las autoridades municipales, pues incluso buscan una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios para que les puedan ceder un espacios donde guardar su equipo y no tener problemas con Tránsito.

“De que estamos de acuerdo en que haya orden, estamos totalmente de acuerdo. Nos dijeron que quitáramos los vehículos de la vía pública y los quitamos, pero aún así vimos que mantenían ese acoso en retirarnos los vehículos siempre; entonces, vamos a mantenernos sobre lo que diga la mayoría de vecinos”.

“Sí ellos son 200 y 101 dicen que sí y 99 que no, pues la mayoría es la que manda. Entonces, la gran mayoría de vecinos están pidiendo que nos mantengamos aquí en el fraccionamiento y es lo que vamos a hacer. Aún así vamos a seguir buscando una reunión con la señora Presidenta (Estrella Palacios) para ver el tema sobre un terreno, alguna colonia popular o algo donde vean que haya necesidad para trasladar una subestación”.