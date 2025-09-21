$!Tras Asamblea Municipal del PAN, Nadia Vega Olivas es elegida como nueva dirigente del partido en Mazatlán

En una contienda reñida celebrada durante la Asamblea Municipal del partido, Nadia Aide Vega Olivas se impuso como la nueva dirigente del Comité Municipal del PAN en Mazatlán, al obtener 302 votos frente a los 222 sufragios recibidos por su contrincante, Laura Delia Gavica Hernández. La mañana de este domingo, el Partido Acción Nacional celebró su Asamblea Municipal para llevar a cabo las elecciones en busca de un nuevo dirigente que supla a Evaristo Corrales en sus funciones; además de presentar la propuesta para comitiva Estatal del partido.







La Asamblea comenzó puntualmente a las 8:00 horas con el registro de los militantes, quienes llegaron de distintas partes de Mazatlán. Posteriormente se cumplieron los puntos del día, destacando el informe final del ya ex dirigente, Evaristo Corrales, quién agradeció estos años y deseó suerte al nuevo comité. Fue en punto de las 11:47 horas cuando arrancó la elección de militantes en las instalaciones del Stasam, la cual se extendió durante 90 minutos; tiempo en el que los simpatizantes panistas participaron activamente en la votación. Al final se contabilizaron un total de 524 votos en la jornada.





