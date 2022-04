Tras asesinato de motociclista en Mazatlán, se están diseñando estrategias contra la inseguridad, dice Alcalde

MAZATLÁN._ Por el asesinato a balazos de un participante de la Semana Internacional de la Moto en el Paseo Claussen, la noche del viernes, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que se diseñan estrategias para combatir la inseguridad presentada recientemente en el puerto, esto para que los turistas no dejen de venir.

“Lo lamento, estamos ya diseñando estrategias para combatirlo porque a nadie nos conviene ese tipo de violencia de alto impacto, nada más sí apelo a las cifras, tenemos mucho tiempo a la baja en ese tipo de incidentes y espero que sea el único, espero lograr resolverlo”, añadió Benítez Torre este sábado.

“Es una persona que venía de fuera, de Tijuana, desconocemos la situación, pero lo que sí les aseguro es que ya estamos haciendo algunos cambios para evitar que vuelva a suceder (un hecho parecido) porque imagínense, qué triste sería que se fueran los turistas, que ya no vinieran, como está sucediendo en muchos destinos turísticos”.

Tras el evento de toma de protesta del Consejo Directivo 2022-2023 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur, agregó que sería muy triste que por un caso como éste dejaran de venir los cruceros turísticos.

“Imagínense, lo triste que dejaran de venir los cruceros que ayer anunciaba yo, viene el de Disney y vienen varios más a Mazatlán en esta temporada, no en otras”, continuó.

A las 20:50 horas del viernes un motociclista identificado como Francisco Javier “N”., de 45 años, procedente de Tijuana, Baja California, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su unidad en el Paseo Claussen, a un lado del Parque Martiniano Carvajal, en este puerto.

El Presidente Municipal de Mazatlán expresó que se está platicando en la Mesa de Seguridad sobre lo que se tiene que hacer para evitar que sucedan más hechos como el mencionado.

“En Mazatlán hay estadísticas, no lo digo yo, hay pruebas de que ha estado a la baja en los últimos años, desde que inició mi administración esto ha ido a la baja, lamentablemente ayer nos impactó el hecho, espero que ahí termine”, reiteró Benítez Torres.

Se trata de una persona que viene de fuera, que no se sabe si lo venían siguiendo, pero aquí se dio el hecho fortuito, y eso preocupa, por eso van a tomar medidas, reiteró.

También dijo no estar enterado de la presunta privación de la libertad de un hombre en un restaurante de la Zona Dorada por parte de un grupo de personas armadas la mañana del viernes.

“No, no la conozco, no estoy enterado, lo que pasa es que toda la información, por ejemplo, del tema de unos jóvenes desaparecidos (el Sábado de Gloria en Mazatlán) nunca llegó alguna denuncia a la Policía Municipal, por eso no podemos dar informes, seguramente la Fiscalía tiene los datos”, continuó.

El Alcalde enfatizó que para mejorar la seguridad en el municipio se trabaja de varias formas, primero es profesionalizar los servicios de seguridad, lograr que cada día los elementos sean mejores, que se sientan seguros de su puesto, para eso se deben incrementar salarios, capacitar al personal y ya se está haciendo eso, se está en ese proceso.

Con relación a la Semana Internacional de la Moto dijo que Mazatlán está lleno y eso genera mucha felicidad, pero así como aumenta el número de visitantes aumentan los riesgos para los mazatlecos y para los que vienen de fuera, por ello a través de los medios de comunicación invitó a los que vienen que se cuiden.

“Pero la forma de ser de este tipo de personajes, de motociclistas tienen un espíritu y un corazón de ser temerarios, de ser libres, es parte de la cultura y eso hace que a veces se suban a las banquetas, crucen por lugares que no deben, porque eso les genera una emoción fuerte”, dijo Benítez Torres.

“Están trabajando día y noche (los elementos de Tránsito Municipal), pero en número de visitantes estamos rebasados como nunca, generalmente lo acatan (las recomendaciones para prevenir accidentes) y menos si vienes tomando unas cervezas, unos vinos, imagínense qué lamentable tener que detenerlos y meterlos a la cárcel, pues no, necesitamos que sean conscientes de ello”.