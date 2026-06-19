Tras asesinato de mujer en Mazatlán, reitera Estrella Palacios posibilidad de apoyos a familiares de la víctima

Tras el asesinato a tiros de una mujer ocurrido el jueves en el cruce de la Avenida Miguel Alemán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez lamentó el hecho y aseguró que el Gobierno Municipal está dispuesto a brindar apoyo a la familia de la víctima dentro del ámbito de sus atribuciones.

La Presidenta Municipal explicó que, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha tenido contacto con los familiares de la fallecida; sin embargo las investigaciones ya iniciaron por parte de la Fiscalía General del Estado.

No obstante, reiteró que existe disposición para colaborar si así se requiere.

“Lamentamos mucho ese hecho, y pues estamos con la mejor disposición, si requieren algún apoyo por parte de nuestras competencias, podemos llegar a otorgarlo”, expresó.

“En estos momentos se encuentra la Fiscalía haciendo las investigaciones pertinentes y en dado caso que necesite algún apoyo la familia, pongo a disposición ese apoyo de nuestra parte”, añadió.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes al lugar del ataque y activaron de inmediato los protocolos correspondientes previo a la llegada de elementos federales.

“La información que tenemos en Seguridad Pública es de una persona lamentablemente sin vida, pero hasta el momento no tenemos datos de una segunda persona lesionada. Por parte de la Seguridad Pública Municipal, nosotros activamos de manera inmediata los protocolos de seguridad”, indicó Barrón Valdez.

“Fuimos los primeros respondientes en ese evento y también apoyamos con la localización del segundo vehículo en el que probablemente viajaron los responsables. Después de eso, ya del tema se está encargando directamente la Fiscalía General del Estado”.

Respecto a la seguridad para habitantes y visitantes tras un hecho violento ocurrido a plena luz del día, el Secretario sostuvo que la respuesta de las autoridades fue inmediata, mientras que destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad mediante las mesas de construcción de paz.

Asimismo, aseguró que acciones preventivas como las “Jornadas de Paz” que se celebraron en Villa Unión, buscan fortalecer la conciencia ciudadana y reducir los hechos delictivos a través de actividades y servicios dirigidas a jóvenes y adultos.