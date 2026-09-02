Tras ataque a Coordinador Municipal de Protección Civil Alcaldesa de Mazatlán no acude a evento

En nombre de quienes integramos la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, me permito hacerle llegar una cordial felicitación por su reciente designación como Gobernadora Interina del Estado de Sinaloa, así como por la importante responsabilidad que le ha sido conferida para conducir los destinos de nuestra entidad durante este periodo. Le expresamos nuestros mejores deseos de éxito en esta encomienda, particularmente ante los importantes retos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad, justicia y fortalecimiento institucional.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública es un órgano colegiado integrado por representantes de la sociedad, previsto expresamente en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, cuya función es contribuir, desde una perspectiva ciudadana y técnica, al análisis, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones en materia de seguridad pública.

De acuerdo con el artículo 57 de la propia Ley, el Consejo Estatal de Seguridad Pública constituye la instancia superior de coordinación, planeación e implementación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y es presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Asimismo, el artículo 67 establece diversas funciones de la Coordinación General, entre ellas elaborar propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Pública, dar seguimiento a los asuntos y acuerdos del Consejo, proponer políticas, lineamientos y acciones para eficientar el desempeño de las instituciones de seguridad pública, dar seguimiento a los indicadores de incidencia delictiva y de eficiencia institucional, así como actuar como observatorio ciudadano.

En este contexto, y ante la relevancia que reviste para Sinaloa contar con espacios permanentes de coordinación y diálogo entre las instituciones responsables de la seguridad pública y la sociedad, nos permitimos solicitar respetuosamente a usted, en su carácter de Presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tenga a bien convocar a una sesión de dicho órgano colegiado y reactivar con ello sus trabajos institucionales.

Esta solicitud encuentra fundamento expreso en el artículo 59 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que establece que el Consejo Estatal “se reunirá, por lo menos, cada seis meses a convocatoria de su Presidente”. De igual manera, el artículo 64, fracción I, señala como función de quien preside el Consejo convocar y conducir sus sesiones.