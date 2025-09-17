Tras ataque en la Jaripillo Alcaldesa anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el ataque armado registrado la noche del martes en la colonia Jaripillo, que dejó como saldo un hombre sin vida y una joven herida, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que el Gobierno Municipal reforzará la seguridad en coordinación con fuerzas estatales y federales.

Palacios Domínguez se pronunció sobre este hecho violento, señalando que tras el reporte se desplegó una inmediata atención en la zona con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil.

“Se brindó atención inmediata, estuvieron los elementos de Policía Municipal y Protección Civil atendiendo al tema. Dentro de nuestras competencias municipales, estamos reforzando la seguridad”, comentó.

La Alcaldesa declaró que, aunque la investigación del caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, al tratarse de un delito que se persigue por oficio, el Ayuntamiento reforzará sus labores de seguridad preventiva y de proximidad social trabajando de manera conjunta con fuerzas estatales y federales.

“A nosotros nos corresponde la seguridad de prevención social y de proximidad social en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y federales. Siempre en este tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos es darle seguimiento a través de Fiscalía, porque la Fiscalía atrae el caso”, declaró.

Palacios Domínguez señaló que, dentro del marco de las Mesas de Construcción de Paz, en Mazatlán se cuenta con el respaldo de instituciones como la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Marina, las cuales se mantienen desplegadas en el puerto para atender este tipo de hechos.

“Estamos recibiendo mucho apoyo en la Mesa de Construcción de Paz, con muchos elementos de la Guardia Nacional, de Defensa, de Marina, que se encuentran aquí en Mazatlán. Y que se siguen todos los protocolos en situaciones tan lamentables como esta”, puntualizó.

Este hecho ocurrido en la colonia Jaripillo, se suma a una serie de hechos violentos que en los últimos días han tenido como protagonistas a artefactos explosivos caseros, lo que ha preocupado a la ciudadanía del puerto.

Ante la situación, las autoridades municipales aseguran que se mantendrán vigilantes y reforzarán la seguridad en los sectores más vulnerables de la ciudad.