Tras ataques con explosivos a patrullas, SSPM refuerza la seguridad de sus elementos

Antes los dos ataques con explosivos que han recibido las unidades de la corporación policial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabaja en la protección de sus elementos, instalaciones y vehículos; así lo indicó su titular, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Comentó que dentro de la Policía Municipal ya tienen identificado el patrón de operación que efectúan los responsables, así como las características físicas; por lo que esperan dar pronto con ellos mediante los operativos que se han implementado tras los ataques.

“Es parte también de toda esa coordinación, de todo ese trabajo preventivo que se realiza. Estamos expuestos a todo eso. Nosotros entendemos, tenemos hasta cierto punto protocolos de atención. Ya reforzamos la parte de la seguridad de todos los elementos, de las instalaciones, de nosotros también en el caso de nuestras unidades”, comentó Barrón Valdez.

“Estamos trabajando en la búsqueda, tenemos ubicado el móvil (forma de operar), tenemos ubicado la media filación (descripción detallada de las características físicas) de las personas y nos encontramos realizando la búsqueda para dar con los responsables”.

Cabe recordar que el primer ataque con artefactos explosivos a unidades de la Policía se registró a finales de agosto en la colonia Flores Magón; mientras que el segundo ocurrió apenas el pasado viernes en el fraccionamiento Los Sauces.

AVANZA OPERATIVO ‘DÉJATE VER’ CON BUENOS RESULTADOS

Por otro lado, el Secretario de Seguridad informó que el operativo ‘Déjate ver’, que busca evitar que los vehículos lleven los vidrios polarizados, ha avanzado de gran manera con alrededor de 50 sanciones para quienes superaron el límite permitido en sus vidrios. Mientras que hace un llamado a colaborar con las autoridades.

“Vamos muy bien; nosotros empezamos por nuestra casa, a las unidades les quitamos el polarizado, pero hay que tener en cuenta que los vehículos no tienen prohibido el polarizado como tal, solamente hay un nivel permitido. En este momento nos encontramos realizando las sanciones correspondientes, en la cual estamos debidamente facultados para realizar las sanciones por parte de la unidad de Vialidad”.

“Invitarlos a que respeten el operativo, pues al final de cuentas la campaña ‘Déjate ver’ es algo para nosotros como autoridad muy importante, porque podemos ver hacia el interior del vehículo. Y en el caso de los ciudadanos, pues del exterior, evitamos accidentes, evitamos cualquier situación que pueda poner en riesgo a los ciudadanos”.