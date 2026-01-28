Tras atentado de diputados, ex dirigente del PAN pide al Gobierno del Sinaloa garantizar integridad de sinaloenses

Que el Gobierno del Estado asuma con seriedad y responsabilidad su obligación de garantizar la integridad de todas y todos los sinaloenses, exhortó el ex dirigente panista Evaristo Corrales, tras el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

También llamó a que se enfoque en generar las condiciones de paz para las y los sinaloenses, en lugar de gastar energías en sus procesos internos de sucesión.

Como ex dirigente local y consejero nacional del Partido Acción Nacional, expresó su solidaridad con las y los diputados locales de Movimiento Ciudadano que fueron víctimas de un atentado este día en Sinaloa, así como con sus familias y equipos de trabajo.

Más allá de colores partidistas, consideró que ningún hecho de violencia debe normalizarse ni minimizarse y exige sea investigado a fondo.

“Es indispensable que este atentado sea investigado a fondo, que se esclarezcan los hechos y que se deslinden responsabilidades conforme a la ley”.

Lamentó que Sinaloa vive momentos complejos en materia de seguridad. Por ello, es fundamental que el Gobierno del Estado asuma con seriedad y responsabilidad su obligación de garantizar la integridad de todas y todos los sinaloenses, así como de quienes ejercen una función pública.

“La violencia no puede seguir marcando la vida pública ni privada en nuestro estado. La exigencia es clara: verdad, justicia y condiciones mínimas de seguridad para la ciudadanía”.