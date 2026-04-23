$!Tras bloqueo, se compromete director de Obras Públicas de Mazatlán a desazolvar canal en Avenida Santa Rosa

Después de que vecinos del Infonavit Alarcón bloquearon la mañana de este jueves la Avenida Óscar Pérez Escobosa, el director de Obras Públicas del Gobierno de Mazatlán, Martín Gallardo Noriega se comprometió a analizar diversas soluciones, entre ellas trabajar en el desazolve del canal que pasa por la Avenida Santa Rosa.

“La primera trabajar en el desazolve del canal que está ahí en la Avenida Santa Rosa, vamos a estar trabajando en eso, vamos a seguir limpiando el canal Alarcón, es importante que sepan que ahorita continúa trabajando la empresa, después de la plática con los vecinos, vamos a terminar de colocar unos cajones que ya estaban preparados ahí”, informó Gallardo Noriega en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Ellos estuvieron conformes con la situación, el próximo lunes tenemos una reunión para llevarles ya plasmado algunas posibles opciones a lo que ellos nos observaron en sitio, hicimos un recorrido, ellos su preocupación es que ya tienen más de 3 años teniendo problema de inundaciones, entonces todo tipo de obra pluvial les mortifica por su situación actual”.

La mañana de este jueves, vecinos del Infonavit Alarcón bloquearon la Avenida Óscar Pérez Escobosa al considerar que el ducto que se construye en busca de solucionar las inundaciones en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, frente a conocida plaza comercial, les agravará el problema de anegamientos que ya sufren en cada temporada de fuertes lluvias.

Al lugar acudió a dialogar con ellos tanto Gallardo Noriega como el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

Gallardo Noriega informó que ahí los vecinos también les hicieron algunas observaciones en temas de drenaje, de alumbrado público y de recolección de basura, por eso se tendrá una reunión con ellos el próximo lunes a las 9:00 horas.

“Por nuestra parte vamos a mandar maquinaria a partir del día de hoy a trabajar ahí en los canales”, continuó.