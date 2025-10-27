$!Tras casi 70 días de su inicio, obra del paso superior vehicular México 15 y Pérez Escobosa muestra gran avance

MAZATLÁN._ Fue el pasado 19 de agosto cuando inició oficialmente la construcción del nuevo paso superior vehicular de Carretera Internacional México 15 y Avenida Óscar Pérez Escobosa, una obra que tras casi 70 días continúa mostrando un gran avance en su estructura, con la colación de las columnas.
Este puente vehicular, el cual es una obra del Gobierno Federal, se encuentra en la fase de instalación de los enormes soportes, los cuales serán los encargados de cargar lo que posteriormente serán los trabes y losetas, para después continuar con labores de colado.
En un nuevo recorrido de Noroeste este lunes, se pudo como ver la maquinaria pesada realiza trabajos de carga con el armado de columnas, así como de perforaciones en la tierra para preparar el espacio donde éstas irán. En tanto, el espacio sigue delimitado con vallas naranjas preventivas.
Transeúntes que pasan por la zona y algunas locatarios cercanos, destacan que los trabajadores de la obra se han estado esforzando en largas jornadas por completar el puente vehicular lo más pronto posible, pues se había mencionado que la obra duraría más de dos años en estar lista.
El presupuesto de la obra es de 350 millones de pesos, y su objetivo es apoyar con la movilidad vehicular en la salida norte de Mazatlán, donde generalmente se hacen grandes filas de tráfico en horarios de la mañana y tarde. Es por eso que durante el día se puede ver a algunos oficiales de Tránsito Municipal controlan la vialidad.
Apenas la semana pasada, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Mazatlán (CMIC), Hugomar Peraza, señaló como positivo el gran avance que la constructora encargada de la obra estaba haciendo, ya que también estaban recibiendo el apoyo de algunas constructoras locales subcontratadas.
Actualmente, algunos camiones urbanos han tenido que mover su ruta debido a la construcción del puente y el tiempo de espera en el tráfico; tal es el caso del San Joaquín Sábalo, que ahora ya no se adentra a la avenida Pérez Escobosa, sino que da vuelta en el retorno frente al Club Muralla.