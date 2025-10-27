$!Tras casi 70 días de su inicio, obra del paso superior vehicular México 15 y Pérez Escobosa muestra gran avance

MAZATLÁN._ Fue el pasado 19 de agosto cuando inició oficialmente la construcción del nuevo paso superior vehicular de Carretera Internacional México 15 y Avenida Óscar Pérez Escobosa, una obra que tras casi 70 días continúa mostrando un gran avance en su estructura, con la colación de las columnas.

Este puente vehicular, el cual es una obra del Gobierno Federal, se encuentra en la fase de instalación de los enormes soportes, los cuales serán los encargados de cargar lo que posteriormente serán los trabes y losetas, para después continuar con labores de colado.

En un nuevo recorrido de Noroeste este lunes, se pudo como ver la maquinaria pesada realiza trabajos de carga con el armado de columnas, así como de perforaciones en la tierra para preparar el espacio donde éstas irán. En tanto, el espacio sigue delimitado con vallas naranjas preventivas.