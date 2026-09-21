$!Tras cinco días sin servicio restablece Jumapam suministro de agua potable en El Roble

Después de casi tres días de trabajos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán restableció el suministro de agua potable en la Sindicatura de El Roble, tras extraer del fondo del pozo un equipo de bombeo dañado e instalar una nueva unidad.
De acuerdo con un comunicado de la paramunicipal, el sistema quedó reactivado a las 19:45 horas del domingo, cuando las cuadrillas de la Coordinación de Zonas Foráneas de la Gerencia de Operación concluyeron las pruebas de presión y pusieron en funcionamiento el nuevo equipo.
Tras el encendido, las tuberías de la red principal comenzaron a llenarse de manera inmediata y el servicio se normalizó paulatinamente en las tomas domiciliarias durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, después de haber permanecido inactivo desde el pasado jueves.
La emergencia comenzó luego de que la bomba original sufriera un desprendimiento y cayera al fondo del pozo de extracción, donde quedó incrustada, situación que provocó la interrupción del suministro y obligó a realizar maniobras especializadas para recuperar el equipo sin ocasionar daños en las paredes del pozo.
El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, había explicado que la mayor dificultad de los trabajos era precisamente retirar la bomba que quedó atrapada dentro de la infraestructura hidráulica.
“El problema más fuerte es sacar la bomba que quedó trabada. Venía maquinaria desde Culiacán para poder hacer esa maniobra, que era lo más difícil”, comentó antes de que concluyeran los trabajos.
Señaló que fue debido a la complejidad de la operación, que personal de Jumapam utilizó maquinaria industrial y herramientas especializadas para extraer de manera segura el motor colapsado.
Por tal motivo, una vez concluido el rescate, los técnicos procedieron al armado, descenso e interconexión de una bomba nueva, diseñada para ofrecer mayor resistencia ante las variaciones de voltaje y reducir el riesgo de nuevas interrupciones en el flujo de agua.
Antes de la reactivación, Ríos Pérez había estimado que el servicio podría quedar restablecido entre el lunes y el martes, dependiendo del avance de los trabajos, sin embargo, las cuadrillas consiguieron poner en operación el nuevo equipo desde la noche del domingo.
Abastecen a habitantes mediante pipas
Mientras permaneció suspendido el servicio por la red, el Ayuntamiento y Jumapam implementaron un operativo de abastecimiento gratuito mediante pipas para atender a las familias de El Roble.
Ríos Pérez explicó que el envío de las unidades se coordinó con la Dirección de Enlace Rural, el síndico, el comisario y personal de la paramunicipal, de acuerdo con las necesidades detectadas en los diferentes sectores.
“Tiene desde el jueves que tronó la bomba, pero le hemos estado mandando alrededor de cinco pipas. Nosotros atendemos según el análisis que hace el síndico. Si nos habla y nos dice que faltan un par de pipas, pues ahí se las mandamos”, manifestó.
Jumapam señaló que este operativo se mantuvo durante la contingencia para llevar agua sin costo a los domicilios, mientras las cuadrillas continuaban con la extracción de la bomba dañada y la instalación del equipo de reemplazo.
Además, la paramunicipal aseguró que mantendrá la atención prioritaria a las familias de las comunidades rurales y que el nuevo equipo permitirá fortalecer la continuidad del servicio de agua potable en la sindicatura.
Jumapam agradeció la paciencia y comprensión de los habitantes de El Roble durante los días que permaneció interrumpido el suministro, periodo en el que se mantuvo el operativo de abastecimiento gratuito mediante pipas.
De tal forma, que la paramunicipal señaló que la instalación del nuevo equipo permitirá ofrecer mayor continuidad en el servicio y reiteró su compromiso de atender oportunamente las contingencias que se presenten en las comunidades rurales de Mazatlán.