Tras daños por lluvias y oleaje se mantiene monitoreo en Mazatlán ante pronóstico de más precipitaciones

Con playas cerradas, daños en establecimientos de la franja costera y el auxilio a un vehículo varado, transcurrió la jornada de lluvias en Mazatlán, donde las autoridades municipales mantienen vigilancia ante la previsión de que las precipitaciones continúen durante la tarde y el día siguiente.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que Protección Civil monitorea las condiciones del oleaje y las afectaciones en el municipio, mientras personal de Obras Públicas realiza labores de limpieza para disminuir riesgos en los espacios por donde transitan peatones.

“Las playas están cerradas debido al fuerte oleaje, estamos monitoreando constantemente lo que es el oleaje, las afectaciones que hay”, comentó.

Palacios Domínguez señaló que se había reportado un automóvil varado que fue auxiliado por Protección Civil, por lo que las corporaciones permanecían atentas a las eventualidades que pudieran presentarse durante las siguientes horas.

Ante la posible continuidad de las lluvias, pidió a la población seguir las páginas oficiales del Gobierno municipal para consultar las alertas y los avisos que se emitan sobre las condiciones del clima.

“Estamos monitoreando porque se prevén lluvias todavía para el resto del día, el día de hoy y por la tarde y todavía mañana. Para que la gente esté siguiendo las páginas oficiales del Gobierno municipal, para cualquier alerta que sea pertinente la puedan ver ahí”, declaró.

En la zona de playas, Palacios Domínguez reconoció que el oleaje ha causado daños en diversos establecimientos, entre ellos restaurantes y palapas de los que dependen económicamente familias de trabajadores.

En este sentido, señaló que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo cuenta con una base de datos de comerciantes y restauranteros del malecón, dar seguimiento a las afectaciones y valorar las necesidades una vez que concluyan las lluvias.

Sin embargo, sobre la posibilidad de entregar ayuda económica a los palaperos, aclaró que actualmente el Ayuntamiento no tiene contemplada una partida específica para ese propósito.

“Ahorita no lo tenemos contemplado, pero sería pertinente ya de acuerdo al estudio y diagnóstico que se tenga después de las lluvias que están azotando al municipio, buscar y ver la manera en cómo los podamos apoyar”, dijo.

Como opciones disponibles, la alcaldesa mencionó los créditos blandos de hasta 250 mil pesos que pueden solicitar empresarios de distintos giros mediante Sedectur.

De esta forma, la cuantificación de los daños y la definición de posibles apoyos para los negocios afectados quedaron pendientes de la evaluación que se realice después de las lluvias, mientras las autoridades mantienen la vigilancia en la franja costera y el cierre de playas por el fuerte oleaje.