Tras deceso de adulto mayor, Mazatlán suma 10 muertos por accidentes viales en lo que va de 2026

El departamento de Educación Vial, perteneciente a la dirección de Vialidad y Transporte de Mazatlán, informó que con el deceso de un adulto mayor el día lunes en la colonia Centro, el puerto suma ya 10 muertos por accidentes de tránsito en lo que va de 2026; una cifra similar a la del año pasado.

Carlos Ordóñez, titular de Educación Vial, dijo que los motociclista siguen liderando la lista de decesos en choques viales con siete; seguidos por peatones con dos. Señaló que el año pasado se dieron cuatro muertes por accidentes con transporte público en la ciudad, en los que fallecieron tres peatones y un ciclista.

“Mira, desgraciadamente con el señor de ayer, el de silla de ruedas ahí en el mercado, pues ya llegamos a 10 decesos en lo que va del año. Tenemos 7 motociclistas, 2 peatones y un conductor en el saldo hasta ahora. El año pasado para estas fechas de abril llevábamos más o menos igual como unos 10 muertos, exactamente lo mismo que este”, dijo Ordóñez Sandoval.

“Entonces, pues es lamentable este hecho. La persona que perdió la vida ayer, creo que era un señor que se llevaba ahí en el mercado, ganándose su cinquito. Y es el primer camionero que interviene en un accidente de tránsito, en una muerte en este año”.

Indicó que tanto ellos como el Instituto de Capacitación a los Trabajadores del Estado de Sinaloa (ICATSIN), se encargan de dar constantes capacitaciones a choferes de camiones, tanto a principiantes como a renovaciones. Sin embargo, siguen dándose errores claves en la vía pública que han terminado en hechos fatales.

“Nosotros vemos que por más capacitación que le damos a los conductores del servicio público, se siguen dando los mismos errores. Por ejemplo en el mercado, uno de los más comunes que cometen es que no se pegan a la banqueta a bajar al pasaje; siempre lo hacen abierto, en doble fila y lógicamente eso pone en peligro al pasajero, ya que al bajar puede pasar una moto por la derecha, un ciclista o un vehículo mismo también”.

OPERATIVOS DE SEMANA SANTA Y DE LA MOTO FUERON MUY OPORTUNOS: ORDÓÑEZ

Asimismo, destacó la importancia de los operativos realizados por los tres niveles de Gobierno durante Semana Santa y Semana de la Moto, en los que pudieron detectar a conductores que no respetan el reglamento y creaban mucho desorden en las vías públicas.

“El Gobierno estuvo haciendo operativos en la ciudad que fueron muy acertados, porque estos conductores ya estaban haciendo mucho desorden y mucha falta de respeto a las reglas. Han detenido un gran número de conductores que infligen el reglamento, invaden espacios abiertos, generan ruidos molestos y no respetan señalamientos”.

“Afortunadamente, como te digo, hubo operativos que detuvieron cerca de 30 motociclistas y el sábado pasado también hubo otro operativo donde tuvieron otro número de motociclistas. Ojalá que se sigan dando este tipo de operativos para disuadir lo que ellos llaman la ‘rodada del terror’, que cada semana que se juntan y es incómodo y es peligroso para los automovilistas”.