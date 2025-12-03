$!Tras denuncia de vecinos, Jumapam trabaja en sustitución de drenaje colapsado en el Infonavit Jabalíes

Tras insistentes quejas de vecinos, la Jumapam inició los trabajos de sustitución de tubería colapsada del Andador Carlos McGregor y Calle Manuel Bonilla del Infonavit Jabalíes

De acuerdo con cuadrillas de trabajadores de la paramunicipal encargados de las obras, los trabajos podrían concluirse antes del cierre de 2025 por la complejidad del terreno en la zona habitacional con más de 30 años de antigüedad.

Lo anterior, fue parte del reporte de Supervisión de Obras de que ya se está atendiendo el colapso de drenes de aguas negras de ese andador.

Este tramo quedó pendiente del plan de obras por ejecutar de la anterior administración, que iniciaron en algunos andadores del Infonavit Jabalíes con serios problemas de drenaje colapsado porque la tubería ya habría cumplido su ciclo de vida.