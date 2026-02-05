Tras desaparición de cuatro personas, Secretario de Seguridad afirma que ‘Mazatlán está vigilado’

A escasos días del inicio oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, uno de los periodos de mayor afluencia turística del año, cuatro hombres continúan sin ser localizados tras un presunto caso de desaparición forzada en el municipio, en donde seis visitantes fueron privados de su libertad y más tarde, dos de ellos, una mujer y una menor de edad, fueron localizados.

Pese a la gravedad del hecho y la preocupación que genera por las próximas festividades masivas más importantes del puerto, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, sostiene que el operativo preventivo se mantiene sin cambios y que la ciudad se encuentra bajo vigilancia, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

El Secretario de Seguridad Municipal Jaime Othoniel Barrón Valdez, señaló que la información del caso permanece reservada al estar integrada en una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la dependencia municipal no puede proporcionar detalles ni intervenir directamente en las indagatorias.

Sin embargo, Barrón Valdez aseguró que la estrategia de seguridad sigue su curso normal, con un despliegue que actualmente se encuentra en una fase disuasiva, con ajustes operativos y redistribución de elementos para reforzar puntos estratégicos como accesos carreteros, áreas turísticas y comunidades.

“Ya tienen ellos (Fiscalía) la información, como primeros respondientes. Nosotros no. Ya se encuentra dentro de una carpeta de investigación y entonces, tiene que ser reservado. (En lo que respecta a la niña y la mujer) Nosotros no somos intervinientes en ese evento, por lo tanto, no se podría proporcionar información”, comentó.

“Nosotros nos encontramos atentos a toda situación. Es importante el reporte, muy importante para atender de manera inmediata cada uno de los eventos. Ya las situaciones que tienen que ver con desaparición y lo demás ya corresponde directamente a la Fiscalía realizar sus investigaciones correspondientes”, agregó.

El Secretario de Seguridad Pública expresó que esta situación no vulnera el operativo de seguridad que se implementará durante el Carnaval de Mazatlán, el cual arrancó con el banderazo oficial por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya el pasado martes.

“No (vulnera el operativo), nos encontramos en esa fase disuasiva, siempre en la primera fase hay cosas que ir modificando, así son los planes también, por eso se inicia antes, para valorar cuales son las situaciones donde se va a reforzar la seguridad y donde se tienen que ir moviendo los elemento”, expresó.

Asimismo, a pesar de que la desaparición ocurre días previos a la celebración del Carnaval y las unidades en donde se trasladaban las víctimas de este delito fueron localizadas en la zona rural del municipio, el funcionario señaló que es seguro el visitar las zonas rurales del puerto.

“Si, es segura, de hecho la autoridad federal es la que apoya directamente en esa zona. Lamentablemente, no tengo más información yo de lo que es el evento ese”, declaró.

Barrón Valdez rechazó que exista un llamado a limitar los traslados o evitar ciertas zonas del municipio, sino por el contrario, insistió en que turistas y locales puedan transitar con normalidad y disfrutar del destino, al tiempo que recomendó reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencia 911.

“Hay que reportar cualquier situación que consideren sospechosa o en cualquier momento, que sientan que se encuentran en peligro, hay que hacerlo por la vía formal”, dijo.

“Nos encontramos diariamente en las mesas de seguridad realizando esa labor y coordinación para mantener seguro el puerto”, puntualizó.

Sin embargo, la postura oficial contrasta con el contexto en donde un grupo de personas fueron víctimas de desaparición forzadas y aunque posteriormente dos de ellas fueron localizadas, aún hay cuatro que, hasta el momento, siguen sin ser ubicados.