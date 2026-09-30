$!Tras disminución en oleaje, reabren 40% de las playas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de cuatro días de total restricción, este miércoles alrededor del 40 por ciento de las playas de Mazatlán fueron reabiertas a los bañistas tras la disminución del oleaje, informó Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático.
Ante los efectos del paso del Huracán Polo por las costas del Pacífico, que provocó mareas altas y oleaje de hasta 3 metros, el acceso al mar en el puerto había sido restringido desde el pasado sábado 26 de septiembre.
Sin embargo, aunque todavía persisten las mareas altas y el mar de fondo, Espinoza Bastidas señaló que este miércoles se habilitaron los sectores donde el oleaje disminuyó lo suficiente para permitir el ingreso de bañistas, entre ellos playas como Pinitos, algunos puntos de la Zona Dorada, el área de Pueblo Bonito y la Isla de la Piedra.
“Actualmente, el día de hoy (miércoles) disminuyó lo que es el oleaje, ya bajó lo que es el oleaje, pero continuamos con las mareas altas, continuamos con el mar de fondo”, comentó.
El comandante precisó que la mejoría todavía no permite una apertura general de las playas, por lo que el acceso a otros sectores dependerá de cómo evolucionen las condiciones del mar.
“Un 40 por ciento de las playas están abiertas. Conforme se vaya comportando o evolucionando lo que es el mar, pues se van abriendo las demás playas”, declaró.
En lo que respecta a las afectaciones ocasionadas por el fuerte oleaje, confirmó daños en banquetas ubicadas en las áreas de playa de algunos hoteles, así como en palapas de la franja costera.
“Sí, a algunos hoteles les afectó lo que son las banquetas de la parte del área de playa, lo que son de la Avenida del Mar, lo que son algunas palapas afectó”, dijo.
Asimismo, Espinoza Bastidas indicó que se mantiene el monitoreo en la evolución del Huracán Rachel, el cual avanza sobre el Pacífico, para determinar las medidas preventivas que pudieran requerirse en el puerto.
En este sentido, explicó que el Escuadrón de Salvamento Acuático trabaja en coordinación con Protección Civil y Capitanía de Puerto para definir las acciones conforme al comportamiento del fenómeno.
De esta forma, mientras continúa la reapertura gradual, las autoridades mantienen vigilancia en los sectores habilitados y restricciones en los puntos de riesgo, donde los bañistas deberán respetar las banderas rojas y las indicaciones del personal de salvamento.