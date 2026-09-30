$!Tras disminución en oleaje, reabren 40% de las playas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de cuatro días de total restricción, este miércoles alrededor del 40 por ciento de las playas de Mazatlán fueron reabiertas a los bañistas tras la disminución del oleaje, informó Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático.

Ante los efectos del paso del Huracán Polo por las costas del Pacífico, que provocó mareas altas y oleaje de hasta 3 metros, el acceso al mar en el puerto había sido restringido desde el pasado sábado 26 de septiembre.

Sin embargo, aunque todavía persisten las mareas altas y el mar de fondo, Espinoza Bastidas señaló que este miércoles se habilitaron los sectores donde el oleaje disminuyó lo suficiente para permitir el ingreso de bañistas, entre ellos playas como Pinitos, algunos puntos de la Zona Dorada, el área de Pueblo Bonito y la Isla de la Piedra.

“Actualmente, el día de hoy (miércoles) disminuyó lo que es el oleaje, ya bajó lo que es el oleaje, pero continuamos con las mareas altas, continuamos con el mar de fondo”, comentó.