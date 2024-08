MAZATLÁN._ Tras el asesinato a balazos del ex Rector y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el encargado del despacho de la Rectoría Robespierre Lizárraga Otero dijo que él ni ningún otro funcionario de la UAS trae seguridad personal.

Afirmo que en su caso no trae seguridad personal y anda tranquilo.

Lizárraga Otero manifestó que desde la Universidad lo único que se desea es que se investigue y se imparta justicia.

Tras la exhibición por parte de la Fiscalía General de la República de presuntas negligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la carpeta de investigación de la muerte del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el encargado del despacho de la Rectoría manifestó que desde la Universidad lo único que se desea es que se investigue y se imparta justicia.

”Desde la Universidad lo único que deseamos es que se investigue, que se imparta y pues nosotros vamos a estar atentos al seguimiento que den las instancias que corresponden, en este caso como ya ustedes bien lo anunciaron, entiendo que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación y bueno qué nos queda más que exigir justicia, lamentar y condenar el hecho y estar atentos a la información que vayan generando las instituciones involucradas”, añadió en entrevista en Mazatlán.

Dijo que hay que tener confianza en las instituciones de investigación y procuración de justicia.

”Pues en las instituciones de procuración de justicia, de investigación y de impartición pues hay que tener confianza, nosotros en lo local hemos tenido nuestras quejas respecto de instituciones locales, pero aún así creemos en la ley y en las instituciones y la exigencia va ser una constante hasta que no haya esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables”, expresó.

Sobre la carta de Ismael “El Mayo” Zambada García donde menciona que a Cuén Ojeda como su amigo y que fue asesinado el mismo día y lugar en donde él fue secuestrado para ser llevado a Estados Unidos, Lizárraga Otero dijo que eso no afecta a la UAS.

”No, la verdad es que las actividades académicas prevalecen y bueno derivado de los hechos de alto impacto ustedes saben a ustedes les han de haber hablado de corresponsalías de medios internacionales, a cada uno de ustedes pidiéndoles información, es un hecho obviamente que llama la atención y bueno, la Universidad es lo que van a ver ustedes ahorita, es lo que en realidad es (la firma de un convenio de vinculación con universidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Sinaloa)”, continuó.

”Son cuestiones que se señalan al involucrar un hecho de esta envergadura, la verdad es que aquí lo importante es que la institución está dando resultados a los sinaloenses y lo único que esperamos desde la Universidad es que todos esos hechos que están alrededor y al margen de la institución sean aclarados”.

Sobre la insistencia del Congreso del Estado de que la Auditoría Superior del Estado audite a la UAS, manifestó que lamentablemente para esa instancia legislativa ya perdió el amparo para ello y quien está auditando ahorita a dicha institución educativa es la Auditoría Superior de la Federación donde se está por obtener resultados y entiende que le está yendo bien a esta casa de estudios, por lo que para la próxima semana se podría hacer un anuncio y una explicación de lo que han auditado quienes legalmente pueden tener esa atribución.

”Y a nivel local pues bueno, nosotros lo que hicimos es invocar un amparo respecto a esa intención y el amparo salió a favor de la Universidad, entonces qué les puedo decir, nosotros lo único que queremos es que se aplique el derecho y si el derecho dice que nos deben auditar que nos auditen, pero a ellos les tocó en este caso perder el amparo /el Congreso del Estado”, reiteró Lizárraga Otero.

Mientras que con la intención del Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la UAS expresó que las reformas de las leyes orgánicas de todas las universidades que tienen autonomía corresponden a las universidades, es dice la Ley General de Educación en el artículo segundo.

”Eso bastó que pusiéramos en el amparo para ganárselos, el amparo causó sentencia el 19 de enero y hace pocos días el Tribunal Colegiado, porque hubo una queja que luego se desistió en congreso pues ya está causando estado, entonces es un asunto que corresponde a la comunidad universitaria no a las intenciones políticas de los diputados por quedar bien con no sé quién, entonces también en el caso que me pregunta el compañero de la auditoría pues les tocó soportar porque está actuando fuera del marco de la ley”, reiteró.