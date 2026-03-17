$!Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura

Luego del reciente fin de semana largo, la escollera ubicada en las faldas del Cerro del Crestón, donde se encuentra el emblemático Faro, volvió a amanecer con acumulación de basura y desechos sólidos generados tanto por visitantes como locales. A pesar de las jornadas de limpieza realizadas en los últimos meses, este espacio natural y turístico registró este martes la presencia de residuos de todo tipo luego de que decenas de personas aprovecharan el día de descanso para acudir al sitio ayer.





Botellas de vidrio, envases de plástico aplastados, cartones de aparatos eléctricos, así como vasos de unicel y latas de cerveza, quedaron esparcidos entre el suelo y las piedras de la escollera. En medio de los residuos, aves de la zona se agruparon para picotear restos de comida y romper bolsas negras abandonadas, mientras que los desechos continúan afectando el ecosistema silvestre y marino que rodea el área.



