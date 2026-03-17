Mazatlán
|
Contaminación

Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura

Entre botellas de vidrio, latas de cerveza, colillas de cigarros y desechables de unicel, se encuentran las faldas del Cerro del Crestón ante la poco educación ambiental de la gente
Alexis García |
17/03/2026 11:17
17/03/2026 11:17

Luego del reciente fin de semana largo, la escollera ubicada en las faldas del Cerro del Crestón, donde se encuentra el emblemático Faro, volvió a amanecer con acumulación de basura y desechos sólidos generados tanto por visitantes como locales.

A pesar de las jornadas de limpieza realizadas en los últimos meses, este espacio natural y turístico registró este martes la presencia de residuos de todo tipo luego de que decenas de personas aprovecharan el día de descanso para acudir al sitio ayer.

  • $!Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura
  • $!Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura

Botellas de vidrio, envases de plástico aplastados, cartones de aparatos eléctricos, así como vasos de unicel y latas de cerveza, quedaron esparcidos entre el suelo y las piedras de la escollera.

En medio de los residuos, aves de la zona se agruparon para picotear restos de comida y romper bolsas negras abandonadas, mientras que los desechos continúan afectando el ecosistema silvestre y marino que rodea el área.

  • $!Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura
  • $!Tras el fin de semana largo, escollera del Faro, en Mazatlán, amanece con basura

Este problema se repite debido a la falta de seguridad, principalmente durante las tardes y noches, lo que permite que las personas que acuden al lugar a convivir no recojan los desechos que generan.

Pese a los esfuerzos de organizaciones como MazConCiencia y de la Secretaría de Marina, quienes han encabezado múltiples jornadas de limpieza en el lugar, la falta de conciencia ciudadana y la insuficiencia de botes para basura continúan provocando que el problema persista.

#Basura
#Contaminación
#Mazatlán
#El Faro
#Escollera
#Desechos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube