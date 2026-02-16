$!Tras el primer desfile del Carnaval de Mazatlán, se han decomisado 2 mil 300 sillas en el malecón

“Hemos decomisado aproximadamente 2 mil 300 sillas y 93 actas a comerciante. En este caso pues es el tema que no cuentan con permiso y la verdad en su mayoría han sido foráneos, porque el local ya sabe que tiene que ir a solicitar su permiso; mientras que el de fuera no está bien informado”, dijo Arballo Quintero.

El Oficial Mayor, Fernando Arballo, comentó que también se levantaron 93 actas contra comerciantes que no contaban con los permisos necesarios para vender durante el Carnaval; siendo en su mayoría vendedores foráneos los que recibieron la multa.

Finalizado el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Oficialía Mayor informa que el operativo de vigilancia por el malecón ha dejado un cifra de 2 mil 300 sillas decomisadas por apartar lugares con fines de arrendamiento, las cuales fueron llevadas al Ayuntamiento.

“Las sillas fueron retiradas del área del malecón, porque lo hacen para el tema del desfile. Generalmente son gente que quiere arrendar las sillas y que las arrendan de 500 pesos hasta mil pesos; entonces, es lo que nos ha solicitado la ciudadanía, porque los espacios son para el público, para que ocupen el espacio que puedan”.

Indicó que los decomisos son gracias al oportuno operativo de vigilancia que hacen alrededor de toda la franja costera, mismo que repetirán este martes previo al segundo desfile. Sin embargo, añade que todo lo decomiso podrá ser recuperado por los dueños al final del Carnaval.

“Sabemos que son las mismas personas que se dedican a esto, a este trabajo que hacen en cada Carnaval, pero ya lo tenemos identificados y trabajamos en mover siempre esta situación. Decirles que el inmobiliario sí lo recuperan; ellos llegan y una vez que termine el Carnaval se le regresan todos los artefactos o las sillas o el utilitario que les hayamos decomisado”.

Arballo mencionó también que se decomisaron alrededor de 10 baños portátiles durante el domingo de Carnaval, los cuales estaban siendo usados sin permiso ni regulación de las autoridades. Asimismo, fueron decomisados artículos como espuma a los negocios semifijos, ubicados en las bocacalles del malecón.