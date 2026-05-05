Tras el puente de Día del Trabajo, escuelas en Mazatlán registraron un 80% de asistencia: SEPyC zona sur

Luego del puente por Día del Trabajo que suspendió labores el pasado viernes, las escuelas de educación básica de Mazatlán registraron un 80 por ciento de asistencia el día lunes 4 de mayo; así lo informó el jefe de Servicios Regionales de SEPyC en la zona sur, José Juan Rendón.

Mencionó que a pesar de que hoy 5 de mayo, nuevamente se suspendieron clases, los padres de familia si mandaron a sus hijos a las aulas en el inicio de semana; incluso en escuelas que sufrieron vandalismo durante las vacaciones de Semana Santa y no tienen aires acondicionados en los salones.

“Pues tuvimos un 80 por ciento de asistencia de asistencia en las escuelas, solo un 20 por ciento de ausentismo. De hecho, estuvimos en la (Escuela) Guerra Monroy, estuvimos en la 13 de septiembre; tuvimos un evento de capacitación con padres de familia y ahí me tocó acudir a mi”, dijo Rendón Gómez.

“En la Guerra Monroy hubo un problema de energía eléctrica por un robo de cableado, y a pesar de que no tenían luz, los niños estaban ahí atendiendo las clases en los patios, en los propios salones. Entonces, buscamos con el municipio para conseguir que se pusieran mínimo los abanicos”.

Señaló que el robo de dichos cables de alta tensión, fue uno de los casos de escuelas vandalizadas que se pudo detectar después de del último periodo vacacional, lo cual provocó un daño directo al transformador de la escuela, dejándolos hasta el momento sin energía eléctrica durante clases.

Ante esta situación, Rendón Gómez puntualizó que ya están haciendo gestiones con las instancias correspondientes en Culiacán, buscando que se de luz verde a la reposición del cableado; sin embargo aún falta la autorización. Por lo pronto, se está pidiendo ayuda al Gobierno de Mazatlán para que los niños puedan tener algunos abanicos.

“Ayer estuvimos hablando con Culiacán, con la aseguranza que tienen las escuelas; ya se tiene el folio, pero vamos a esperar nada más a Futura Educativa, ya tiene el levantamiento, ya tiene un presupuesto y solamente esperar que sea autorizado. Ahorita queremos ver con Obras Públicas o Alumbrado Público para que nos apoyen de manera provisional para contar con abanicos”.

La Escuela Primaria Roberto Javier Guerra Monroy, ubicada en la calle del Kiosco de la colonia Hacienda Victoria, cuenta actualmente con 400 alumnos que van a clases de 8:00 a 10:30 horas para evitar el tema de las altas temperatura, una facultad que ya se la autorizó al director del plantel.

Sobre siguientes suspensiones de clases en el mes, el titular de SEPyC en la zona indicó que el 10 de mayo algunas escuelas tendrán los festivales de Día de la Madres, pero sí de forma presencial. Mientras que el día 15 de mayo (Día del Maestro), sí está confirmada la suspensión de labores.