$!Tras el rechazo del INAH y de la sociedad civil a las bardas, la Alcaldesa de Mazatlán se reúne con el superintendente de la CFE

El pasado viernes 9 de enero, Servando Rojo Quintero, director del Centro INAH Sinaloa, aseguró en entrevista con Noroeste que no dio permiso para la instalación de medidores fuera del mercado Pino Suárez y que las obras en la banqueta de la calle Leandro Valle afectan la imagen urbana del Centro Histórico de Mazatlán.

De acuerdo a un comunicado del Gobierno de Mazatlán, la reunión fue para avanzar de manera conjunta en acciones y obras que beneficien al Mercado Municipal “José María Pino Suárez”.

MAZATLÁN._ De manera privada, con el rechazo de diversos sectores y luego de que el titular del INAH en Sinaloa recalcó que no dio permiso para que los medidores del mercado Pino Suárez salieran del inmueble, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez sostuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona Mazatlán, Víctor Manuel Morachis Machado, la mañana de este lunes 12 de enero.

Tras la polémica desatada por la construcción de unas bardas sobre la banqueta frente al mercado municipal Pino Suárez por parte de la Comisión Federal de Electricidad, Rojo Quintero negó categórico que el instituto a su cargo haya otorgado el permiso para colocarlos en ese sitio.

“Nuestra posición ha sido, desde que nos enteramos, que ellos no tienen nuestro permiso ni del Ayuntamiento y somos las dos instancias que nos compete”, recalcó.

En la entrevista con Noroeste advirtió que mientras la CFE esté cerrada con su normatividad de no instalarlos al interior del mercado, ellos seguirán firmes defendiendo su causa.

“Las obras que iniciaron afectan la imagen urbana y van contra la funcionalidad de un polígono protegido como Patrimonio Cultural de la Humanidad como es el Centro Histórico de Mazatlán”.

En el comunicado, el Gobierno municipal informó que en este encuentro, donde también estuvieron presentes el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo; el coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado; el subdirector de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega; se acordó priorizar la seguridad de locatarios y consumidores, mediante la implementación de medidas preventivas y adecuaciones que permitan contar con instalaciones más seguras y funcionales, en apego a los lineamientos actuales de modernización y normatividad vigente.

Por lo indicado en el comunicado no estuvieron el director del INAH-Sinaloa, ni representantes del mercado Pino Suáez, ni de la sociedad civil, fue una reunión privada y a puerta cerrada en la presidencia municipal.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez destacó la importancia de generar protocolos de Protección Civil claros y actualizados, que permitan a quienes laboran en el mercado municipal conocer cómo actuar ante cualquier eventualidad, reduciendo riesgos y fortaleciendo la cultura de la prevención en este emblemático centro de abasto.

Estrella Palacios no informó si van a continuar con la obra sin permiso, si tienen otras opciones y de cuánto es el presupuesto.

La noche del pasado 23 de diciembre inició la construcción de unas bardas sobre la banqueta sur de la calle Leandro Valle, entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez, que se dijo eran para colocar los medidores del sistema eléctrico que se está rehabilitando en el Mercado Municipal.

La construcción de dichas bardas generó fuerte inconformidad de comerciantes y ciudadanos que argumentan que obstruye el libre tránsito peatonal y de personas con alguna discapacidad en esa zona del Centro de la Ciudad, por lo que ya no continuó la edificación de una de las bardas cerca de la calle Benito Juárez, de la otra ya fue retirado el material del lugar.