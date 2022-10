$!Tras fiesta con apología al delito, Alcalde de Mazatlán hace ‘enérgico’ extrañamiento a director de Servicios Públicos

”Se ha viralizado un video y fotografías en las diferentes redes sociales difundido el día de ayer (05 de octubre) de cuyo análisis de su contenido se advierte que durante la jornada de trabajo y en el interior de la oficina de esa Dirección a su cargo se reunió usted con su personal inferior jerárquico, con el objeto de festejar el cumpleaños de la C. Dulce Carolina Gutiérrez Landey, quien funge como Coordinadora de Panteones en esa dependencia”, continuó.

”Lo más grave de tal manifestación es la exhibición y alardeo de armas y dinero, circunstancia que evidentemente denigra, deshonra y ofende, no nada más a los individuos que participaron, sino también a la investidura que tienen como servidores públicos y por ende, a esta Administración Municipal, que representa el suscrito como representante legal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, debido a que las autoridades tenemos la obligación de abstenernos de fomentar la ejecución de cualquier tipo de delitos y de desempeñar nuestras actividades bajo los principios que rigen la conducta de los servidores públicos”.

Citando los preceptos jurídicos correspondientes, Benítez Torres conminó a Ibarra Olmeda a abstenerse en los subsiguiente a ese tipo de conductas.

”Se le conmina para que en lo subsecuente se abstenga de realizar actos análogos a los señalados como materia del presente extrañamiento”, añadió el Alcalde en el documento.

El pasado jueves dijo que analizaría qué procede en contra de Ibarra Olmeda y reprobó esas manifestaciones y más en el interior de un edificio público, ya que las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos se encuentran en el interior del Palacio Municipal.

La protesta del STASAM no rinde frutos

A pesar de que integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán realizaron la tarde del pasado jueves una manifestación en la Sala de Cabildo, donde denunciaron las malas condiciones en que trabaja el personal de la Dirección de Servicios Públicos y pidieron la destitución del titular, Ibarra Olmeda, el Alcalde solo respondió este viernes con su “enérgico” extrañamiento..

“Están totalmente olvidados, es lamentable que el director de Servicios Públicos festeje y los trabajadores estén en el abandono, el día del huracán no estuvo el jefe ahí (de Servicios Públicos), debe estar a las 5:30, 6:00 de la mañana que es cuando los muchachos llegan y agarran su ruta, el director no se paró, el único que estuvo fuer el jefe porque se le estuvo molestando porque no estaba ahí a la orden de decirle a los muchachos espérense, no se vayan, se pueden arriesgar, los muchachos así se fueron (a trabajar), dijo la secretaria general del STASAM, Laura Elena Tirado, entre otros puntos, como el mal estado de 10 camiones.

Ante esta manifestación el Presidente Municipal expresó que los trabajadores del STASAM traen este tema desde hace tiempo en contra del jefe del área de Parques y Jardines porque es el que les ha puesto un hasta aquí en la corrupción.

“Entonces no voy a ceder en ese sentido, tengo pruebas y voy a denunciarlos, a todos los que trabajan ahí y a quienes los defienden, los voy a denunciar penalmente por corruptos”, subrayó Benítez Torres.

Y dijo que va a apoyar al Jefe de Parques y Jardines porque es el único que los ha podido poner en paz en la corrupción, con pruebas, tiene pruebas de todos.

En el caso del Director de Servicios Públicos, que antes de asumir dicho cargo era su chofer personal, el Alcalde manifestó que el día del huracán Orlene anduvo con él todo el día y reiteró que algunos trabajadores sindicalizados tienen una cola que a él le daría vergüenza participar en ese movimiento.