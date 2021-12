Tras hackear su WhatsApp, Alcalde de Mazatlán revela que pedían a su nombre hasta $50 mil

Tras sufrir un hackeo de su WhatsApp el fin de semana, el Presidente Municipal de Mazatlán reveló que los delincuentes pedían hasta 50 mil pesos a sus contactos.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres explicó que pidieron dinero a sus funcionarios y personas allegadas, hubo hasta quien ya iba a depositarle 50 mil pesos, y también hay quien le depositó 8 mil pesos.

“Algunos amigos y funcionarios les pedía dinero, era WhatsApp lo que habían hackeado originalmente, vía WhatsApp saludaban o contestaban porque ellos veían mis mensajes, y aprovechaban para ‘oye no me puedes depositar tanto por favor, tengo necesidad de dinero’ “, detalló.

“Yo no creo que alguien les pida dinero por teléfono y sin verificar, le agradecí, y le voy a regresar el dinero”, lamentó.

-- ¿Cuánto le prestó?

“8 mil pesos y me habló un amigo que me decía, ‘Alcalde, ya voy al banco, no se preocupe, ya voy a depositarle los 50 mil que me pidió’, le dije ‘espérame, ¿qué te pedí? no estoy enterado de eso”, agregó.

Benítez Torres indicó que él de tecnología entiendo poco, pero se logró dar cuenta a tiempo antes de que siguieran pidiendo dinero a su nombre. Añadió que ya presentó las denuncias correspondientes.

“La verdad es que para mí todo esto es novedoso porque nunca me habían hackeado un número, afortunadamente las consecuencias fueron mínimas, y sí me provocó un mal momento o momento de tensión, porque finalmente ahí tengo toda mi información”, subrayó.

Trascendió que el Presidente Municipal inmovilizó el número de WhatsApp.