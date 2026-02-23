$!Tras hechos de violencia del domingo, escuelas de Mazatlán registran ausentismo

Los hechos de violencia registrados el domingo en varias entidades del País, incluido el sur de Sinaloa, ocasionó que este lunes escuelas de Mazatlán registraran un alto nivel de ausentismo. Tras un recorrido realizado por algunas de las primarias, secundarias y preparatorias con matrículas de entre 400 y mil alumnos se observó que la gran mayoría no asistieron porque los padres decidieron no arriesgar a sus hijos. Lo anterior, fue la explicación del director de la ETI 77, Enrique Ochoa Quiroz, quien habló del acuerdo al que llegaron los padres para no enviar a sus hijos este lunes, tras los hechos de violencia registrados en Villa Unión.

”La razón fue que ayer, alrededor de las 5 de la tarde, los padres de familia, la Asociación de Madres y Padres de Familia, me contactaron, me empezaron a compartir sus preocupaciones a través del grupo que integramos para estos casos de comunicarnos rápido y me manifestaban que ellos sentían miedo de mandar a sus hijos a la escuela el día de hoy. Estuvimos alrededor de dos horas, tres horas, haciendo planteamientos hasta tomar la determinación”, explicó el directivo. Ochoa Quiroz fue entrevistado en una reunión que sostuvo a primera hora de este lunes con su planta docente para girar instrucciones de que a los alumnos que no asistieron les será justificada la falta y a los que llegarán se les atendería. Aclaró que a las 6:40 que es la hora de entrada, no llegó ningún alumno, de igual manera hubo algunos maestros que tampoco pudieron llegar, sobre todo los que vienen de Rosario y de Nayarit por el tema del transporte que desde ayer fue interrumpido.

”Cuando es un día normal a las 6:29 ya tenemos alumnos en espera de que se abra la puerta. Porque aquí entramos a las 6:40. En esta ocasión no llegó nadie y había una razón. La decisión fue de los padres de no poner en doble riesgo a los alumnos, de venir y luego regresar”. Ochoa Quiroz agregó que analizó la petición de los padres de familia y llegaron al acuerdo de suspender por temor de los padres. ”Hay una serie de situaciones que se analizaron y al final se tomó una decisión. Una determinación, la tomamos de manera coordinada. Yo los atendí, los entendí, fui empático con ellos y dijeron: ‘No vamos a mandar a los niños’. Vamos a lanzar un un comunicado a través de los diferentes grupos donde le vamos a informar a la comunidad escolar de que se suspenden por la petición que ustedes hacen”. “Entonces, nos pusimos de acuerdo, pero, antes esperamos a ver qué dice Secretaría, a ver qué ocurre en Mazatlán. Porque los eventos estaban muy cerca. Ya el camión que habían incendiado ahí en Villa Unión, el bloqueo que hubo de un tráiler, y se hablaba que aquí en las cercanías, en la periferia de Mazatlán, ya había algunos eventos de violencia. Entonces, dije: ‘Nos está acercando, se está acercando y para mañana se va a poner peor’. Entonces, la optamos, optaron ellos por solicitar a Dirección eso, la suspensión”.