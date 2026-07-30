$!Tras hora y media de bloqueo carretero, vecinos de La Sirena logran que CFE atienda falta de energía eléctrica

El bloqueo inició a alrededor de las 17:00 horas de este jueves y durante hora y medio fue cerrada de manera intermitente la circulación vial en ambos sentidos.

MAZATLÁN._ Tras hora y media de bloqueo carretero por parte de vecinos de la colonia La Sirena y zonas aledañas, en el sur de Mazatlán, quienes se manifestaron por no tener energía eléctrica por más de 30 horas, al lugar arribó personal de la CFE con apoyo de tres grúas para reestablecer el servicio.

Con pancartas en mano, las familias exigían a la Comisión Federal de Electricidad que atendiera el reporte.

Durante el bloqueo, personal de la CFE que viajaba de sur a norte en dos vehículos oficiales, en uno trabajadores administrativos y en el otro operativos, quedaron atrapados en el bloqueo.

Los vecinos llevaron al personal operativo dentro de la colonia La Sirena para que les solucionen la falta de energía eléctrica.

Alrededor de las 18:30 horas arribó el personal operativo de la CFE e inició la revisión para reestablecer el servicio eléctrico.