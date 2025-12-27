$!Tras incendios en Noche Buena y Navidad, Protección Civil reporta el decomiso de 60 kilos de pirotecnia en Mazatlán

Luego que durante Noche Buena y Navidad se presentaran algunos percances provocados por pirotecnia en la ciudad, Protección Civil Municipal reporta que gracias a los recorridos hechos junto a Comercio y Seguridad Pública, se han logrado decomisar hasta 60 kilogramos de estos artículos con pólvora.
El coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna, mencionó que fueron detectadas algunas detonaciones de cohetes y demás objetos durante las fiestas; sin embargo, hasta el momento tampoco se han tenido lesionados, ni leves ni de gravedad.
“Hemos tenido recorridos junto con Comercio, así como Seguridad Pública, y hemos hecho decomisos. Hemos atendido reportes que donde se ha dado la detonación de Pirotecnia. Llevamos aproximadamente 60 kilogramos en el acumulado de proteína retirada de las calles y no hemos tenido afortunadamente lesionados hasta el momento como en otras partes del Estado”, dijo Osuna Tirado.
Asimismo, recalcó la importancia de que la gente siga denunciando estas prácticas al 911 con el objetivo de evitar cualquier accidente en niños y jóvenes, para lo cual también han estado reforzando sus recorridos en lugares concurridos como mercados y centros comerciales.
“Obviamente es importante que la gente siga denunciando al 911 y nosotros seguiremos reforzando los recorridos en mercados, tianguis municipales, precisamente para evitar que tengamos algún lesionado por pirotecnia. Sobre todo invitar a la ciudadanía a que no compre estos productos, porque tuvimos dos incendios por pirotecnia esta Noche Buena y lo que es el 25, y obviamente queremos evitar alguna situación fatal en este sentido”.
NIÑOS QUE VENDAN COHETES SERÁN REMITIMOS AL DIF
Por otro lado, Óscar Osuna indicó que todo niño que sea descubierto vendiendo pirotecnia en la ciudad será puesto a disposición del Sistema DIF Municipal para que haga lo correspondiente. Reiteró además, que todo cohete explosivo está prohibido para su venta.
“Mira, como te digo, entramos con Comercio, Seguridad Pública y si se llega a detectar algún menor, se canaliza al DIF Municipal precisamente para que haga lo propio ya en ese sentido, que de hecho ya pasó hace como unos cuatro días”.
“Reiterar que todo el (artículo) que tenga pólvora está prohibido, pues obviamente son cohete que se está sacando de circulación para evitar que tengamos un percance con menores”.