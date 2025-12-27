$!Tras incendios en Nochebuena y Navidad, Protección Civil reporta el decomiso de 60 kilos de pirotecnia en Mazatlán

Luego que durante Nochebuena y Navidad se presentaran algunos percances provocados por pirotecnia en la ciudad, Protección Civil Municipal reporta que gracias a los recorridos hechos junto a Comercio y Seguridad Pública, se han logrado decomisar hasta 60 kilogramos de estos artículos con pólvora.

El coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna, mencionó que fueron detectadas algunas detonaciones de cohetes y demás objetos durante las fiestas; sin embargo, hasta el momento tampoco se han tenido lesionados, ni leves ni de gravedad.

“Hemos tenido recorridos junto con Comercio, así como Seguridad Pública, y hemos hecho decomisos. Hemos atendido reportes que donde se ha dado la detonación de Pirotecnia. Llevamos aproximadamente 60 kilogramos en el acumulado de proteína retirada de las calles y no hemos tenido afortunadamente lesionados hasta el momento como en otras partes del Estado”, dijo Osuna Tirado.

Asimismo, recalcó la importancia de que la gente siga denunciando estas prácticas al 911 con el objetivo de evitar cualquier accidente en niños y jóvenes, para lo cual también han estado reforzando sus recorridos en lugares concurridos como mercados y centros comerciales.