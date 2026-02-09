$!Tras invasión de vehículo a la obra, continúa construcción del Paso Superior Vehicular, en Mazatlán

Luego de que el domingo un vehículo Jeep Rubicon invadiera imprudentemente la construcción del Paso Superior Vehicular México 15 y Óscar Pérez Escobosa, generando algunos daños en el pavimento, los trabajadores de la obra continuaron este lunes con las labores de edificación y últimos detalles de la estructura.

Tras el incidente, el cual dejaron en manos de las autoridades, los encargados de la obra mantienen el buen ritmo de construcción del puente, mostrando avances importantes como las luminarias ya colocadas en toda la zona superior de la vialidad y una pavimentación casi completada.

Además, también se puede ver como se están colocando actualmente las estructuras que servirán para dividir las vialidades de norte a sur y sur a norte en la carretera; mientras que los camellones de la parte inferior también están casi terminados, pues hay que recordar que estos deberán conectar con la continuación de la México 15 rumbo al norte.