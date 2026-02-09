$!Tras invasión de vehículo a la obra, continúa construcción del Paso Superior Vehicular, en Mazatlán

Luego de que el domingo un vehículo Jeep Rubicon invadiera imprudentemente la construcción del Paso Superior Vehicular México 15 y Óscar Pérez Escobosa, generando algunos daños en el pavimento, los trabajadores de la obra continuaron este lunes con las labores de edificación y últimos detalles de la estructura.
Tras el incidente, el cual dejaron en manos de las autoridades, los encargados de la obra mantienen el buen ritmo de construcción del puente, mostrando avances importantes como las luminarias ya colocadas en toda la zona superior de la vialidad y una pavimentación casi completada.
Además, también se puede ver como se están colocando actualmente las estructuras que servirán para dividir las vialidades de norte a sur y sur a norte en la carretera; mientras que los camellones de la parte inferior también están casi terminados, pues hay que recordar que estos deberán conectar con la continuación de la México 15 rumbo al norte.
Hace unos días, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, afirmó que la obra del Paso Vehicular Superior de Pérez Escobosa tenía ya un avance del 90 por ciento en su construcción, por lo que solo restarían algunos detalles para que pueda ser concluida y beneficie la circulación de miles de automóviles en Mazatlán.
Cabe recordar que esta obra es impulsada por el Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene una inversión de más de 300 millones de pesos. Sin embargo, aún no está definida una fecha para su inauguración oficial, por lo que podría ser después del primer trimestre del año.
ASÍ FUE EL INCIDENTE DEL DOMINGO
Fue durante la mañana del día domingo cuando una mujer al volante de una Jeep Rubicon, irrumpió en la obra del puente en construcción y dejó algunos daños sobre el pavimento.
El vehículo invadió la zona delimitada con conos y vayas naranjas, para avanzar por la vialidad inferior; sin embargo, quedó atorado en el cemento fresco y en una pequeña zanja, de la cual ya no pudo salir.