Tras la baja de turismo en Mazatlán, empresas anuncian ajustes en la nómina y en horarios

MAZATLÁN._ Lo que se avecina para Mazatlán es la temporada baja de visitantes de septiembre a diciembre, el periodo de “piojillo”, que un año antes ya no se sentía porque cada fin de semana llegaba turismo regional, sin falta.

Sin embargo, desde que la ola de violencia en Sinaloa permeó en las carreteras, Mazatlán se vio afectado en la decisión de viajar hacia este destino, así que los empresarios, sacando cuentas, promedian entre un 30 a 40 por ciento que no vendieron y en niveles de ocupaciones que no se concretaron.

Mientras tanto, hay empresas que ya están buscando mandar de descanso a una parte de sus empleados y van a reducir horarios, a la espera de los pocos puentes largos como el próximo del 16 de septiembre como Inicio de la lucha por la Independencia de México y el 17 de noviembre por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana en lugar del 20, en diciembre que llegan los turistas invernales, además de los eventos deportivos y convenciones.

Pese a todo, a diferencia de Culiacán, Mazatlán sigue superando el reto de menor incidencia en hechos delictivos de alto impacto durante el periodo vacacional que recién concluyó el fin de semana, confirmó el coordinador general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mazatlán, Sergio Rojas Velarde.

Y es que el dirigente de Canacintra Mazatlán, resaltó que el operativo de seguridad de verano funcionó cumpliendo con su objetivo.

“Con el operativo de verano, hasta el momento de terminar el periodo vacacional todo estuvo en orden. Obviamente se presentaron pequeños incidentes, pero se pudo sacar un periodo vacacional positivo”.

No, obstante, opinó que ante el entorno difícil de enfrentamientos entre los grupos delictivos que siguen afectando la percepción del destino, desde hace un año que inició.

“Es un tema que nos ha estado afectando desde hace un año con este enfrentamiento de los grupos antagónicos pero esperamos que se empiece a pacificarse Sinaloa”.

Mientras que el directivo de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas de Mazatlán Sergio Romero Barrera, citó que el destino tuvo un verano muy diferente porque las reservaciones se cayeron.

“Fue muy diferente a como se había ido desenvolviendo el turismo en temporadas de verano por ocupaciones ya programadas y sabíamos cómo se movían, pero este verano fue atípico porque las reservaciones se cayeron”.

Sin embargo, resaltó que gracias a los registros de último momento que los viajeros se dejaron venir salvaron en algunos lapsos de fines de semana del periodo vacacional en algunos hoteles y zonas de Mazatlán.

“Eso nos favoreció mucho porque creíamos que el promedio de ocupación iba a ser bajo y no fue así. No nada más fueron los fines de semana, pero en forma general pudimos llegar al 70 por ciento de ocupación y eso para Mazatlán fue muy importante, para los restaurantes y comercios”, admitió el director de Relaciones Institucionales de los hoteleros.