Tras la lluvia del lunes, corriente arrastra auto al norte de Mazatlán; Édgar vive para contarlo

Para su buena fortuna, elementos policíacos, al mando del oficial Marco Antonio Pérez Díaz, coordinador de la zona norte, lo rescataron y pusieron a salvo.

El daño fue solo a la unidad motriz, una vida no se paga con nada...

“¿Qué sucedió? Venía manejando, se vino la corriente, me empezó a jalar. No me bajé del carro, quise estrellarlo. No pude, me llevó. Me tuve que bajar del carro y se lo llevó todo el carro la corriente. ¿Qué voy a hacer? Pues esperar que recuperar el carro”, expresa en un video proporcionado por las autoridades tras ser rescatado.