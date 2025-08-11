$!Tras la tormenta, Playa Pinitos regresa a la normalidad, pero aún sobresale la contaminación en la zona

Después de que la playa Pinitos fuera una de las más afectadas debido a las descargas de aguas residuales y basura que arrojó el alcantarillado durante la tormenta, este lunes la zona en la arena volvió a la normalidad y el que se había creado ya fue tapado naturalmente por el mismo mar. No obstante, los desechos siguen regados por varias zonas y dan mala imagen a la playa. Entre ellos se pueden ver bolsas negras con basura, cajas de cervezas, botellas de vidrio y plástico, pedazos de cartón y otros desperdicios que trajeron tanto el drenaje como el mar en fechas pasadas.

Hace unos días, Noroeste reportó la erosión en Playa Pinitos provocado por la contaminación del drenaje, en el cual había cantidades de desechos y piedras. Sin embargo, con el paso de los días la corriente del mar ha vuelto a cubrir el hueco con arena y hoy apenas se nota un pequeño hoyo.

El pasado jueves cayó una gran tormenta sobre el puerto de Mazatlán en la que varias colonias se inundaron por la cantidad de agua que rebosó las calles. Según reportes de Protección Civil Municipal, Mazatlán tuvo lluvias de 118.7 milímetros que tomaron desprevenidos a todos sus habitantes. Arrendadores de sillas y negocios del lugar comentaron que son ellos mismo quienes se encargan de la limpieza en la zona, pues el personal del Ayuntamiento no acudió a levantar la basura tras las tormentas; por lo que ellos recogieron algunos residuos y los pusieron en los botes de basura.