Mazatlán
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Clima

Tras las altas temperaturas, se registran lluvias en varios sectores de Mazatlán

Las precipitaciones presentan distinta intensidad en colonias y sectores turísticos, mientras en otras zonas solo se reportan truenos
Noroeste/Redacción
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29/08/2026 16:54
29/08/2026 16:54

MAZATLÁN._ Tras las altas temperaturas que se han registrado este sábado, en varias zonas de Mazatlán se reportan lluvias ligeras, en otros truenos y rachas de viento de más de 25 kilómetros por hora.

Vecinos de las colonias Pueblo Nuevo y Sánchez Celis reportan lluvia algo fuerte, mientras que en la zona turística como Gaviotas, Sábalo Country, El Cid, Lomas de Mazatlán y Eldorado señalan que la lluvia es fuerte.

En la zona Centro, Independencia, Estero y Ferrocarrilera se escuchan truenos, pero sin lluvias durante la tarde de este sábado.

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