$!Tras las altas temperaturas, se registran lluvias en varios sectores de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras las altas temperaturas que se han registrado este sábado, en varias zonas de Mazatlán se reportan lluvias ligeras, en otros truenos y rachas de viento de más de 25 kilómetros por hora.

Vecinos de las colonias Pueblo Nuevo y Sánchez Celis reportan lluvia algo fuerte, mientras que en la zona turística como Gaviotas, Sábalo Country, El Cid, Lomas de Mazatlán y Eldorado señalan que la lluvia es fuerte.

En la zona Centro, Independencia, Estero y Ferrocarrilera se escuchan truenos, pero sin lluvias durante la tarde de este sábado.