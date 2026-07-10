$!Tras las lluvias, estero del Infiernillo vuelve a cubrirse de basura en Mazatlán

Las primeras lluvias de la temporada volvieron a evidenciar el grave problema de la acumulación de basura en las faldas del Estero del Infiernillo, específicamente sobre las laterales de la Avenida Río Piaxtla, donde decenas de desechos quedaron atrapados tras el paso de las corrientes pluviales y la poca educación ambiental de la gente. Durante un recorrido realizado por Noroeste la mañana de este viernes, fue posible constatar que la zona luce cubierta por un verdadero mar de residuos sólidos que año con año terminan en esta área del cuerpo de agua, arrastrados por los arroyos que cruzan distintos sectores de la ciudad.





Entre la basura acumulada destacan muebles abandonados, partes de electrodomésticos, botellas de plástico y vidrio, ropa vieja, trozos de madera de diferentes tamaños, bolsas y envolturas, reflejo de una problemática que combina la falta de cultura ambiental con el inadecuado manejo de residuos. Aunque el estero permanece con basura durante prácticamente todo el año, es en la temporada de lluvias cuando la cantidad de desperdicios aumenta considerablemente, ya que las corrientes pluviales transportan todo tipo de objetos desde diversos puntos de Mazatlán hasta este humedal.





Además de la contaminación visual y ambiental, la acumulación de residuos genera malos olores y representa un riesgo para el ecosistema del estero, así como para las colonias cercanas, debido a que la basura puede obstruir el cauce y provocar inundaciones durante tormentas más fuertes. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente ha llevado a cabo jornadas de saneamiento en este humedal mediante el programa "Cuidemos los Manglares"; sin embargo, en el tramo ubicado sobre la Avenida Río Piaxtla la acumulación de residuos continúa siendo evidente y agravándose. Ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas semanas, habitantes de la zona opinan que es necesario reforzar las acciones de limpieza, ya que también se ha vuelto refugio para indigentes que invaden el área y crean sus casas con la misma basura.