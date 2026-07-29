$!Tras las lluvias, vecinos sacan agua de casa inundada y ponen colchones al sol en Urías, en Mazatlán

Todavía después de 7 horas de que dejó de llover, Ramón, con apoyo de sus familiares, vecinos y personal de la Jumapam sacaba la tarde de este miércoles el agua de su casa que se inundó en la Colonia Urías, al sur de Mazatlán. Esa fue una de las cerca de 35 viviendas que resultaron afectadas en 23 colonias de este puerto, principalmente al sur de la ciudad, por las fuertes lluvias de hasta 161 milímetros o litros por metro cuadrado que cayeron de las 3:00 a las 7:00 horas de este 29 de julio generadas por desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el Océano Pacífico. Ramón manifestó que desde que empezó a llover subió a sus hijos, de 3 y 6 años de edad, a las camas mientras que él y su esposa comenzaron a sacar con recipientes en agua pluvial que empezó a meterse en su vivienda ubicada en la calle Pascual Orozco 7, de la Colonia Urías, al parecer porque el Arroyo Cercano se tapó con basura o algo en la parte por donde cruza debajo de la Carretera Internacional 15 México-Nogales.









“Yo digo que se tapó o algo, aquí subió como unos 50 centímetros y se metió hasta adentro”, agregó el padre de familia. Precisó que la inundación afectó el refrigerador, la estufa, los colchones, sala, topero, entre otros. “Desde las 3:00 de la mañana estamos sacando el agua, los niños los tuvimos que subir arriba de las camas, son de 6 y 3 años”. Cerca de las 14:00 horas de este miércoles personal de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán se encontraba en dicha vivienda y con apoyo de un camión succionaba el agua que inundó la casa para ayudar a poner nuevamente en condiciones habitables el hogar.







También dio a conocer que hasta esa hora ninguna otra autoridad había acudido a su casa a ofrecerles algún otro apoyo o levantar un censo de afectaciones y por estar sacando el agua hasta cerca de las dos de la tarde aún no había comido en el día. Reiteró que desde que se recubrió con concreto el cauce del arroyo no se habían presentado problemas de inundaciones en esa parte de Mazatlán, pero en esta ocasión posiblemente se tapó ese cuerpo de agua e inundó varias viviendas tanto en ese lugar como en calles cercanas al lugar que se conoce como Malboro. Pidió a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que apoyen a las personas afectadas con material y con los muebles y enseres domésticos que se les dañaron, por lo cual hasta ese momento no habían podido cocinar.







