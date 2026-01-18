$!Tras limpieza de MazConCiencia, la escollera del Faro Mazatlán continúa libre de basura

Un área más despejada y libre de basura presentó este domingo la escollera del Faro Mazatlán tras la jornada de limpieza realizada por el equipo de MazConCiencia el sábado, misma que tal parece motivó a la ciudadanía a mantener más pulcro dicho ecosistema ubicado en el Cerro del Crestón.

En un nuevo recorrido realizado por Noroeste esta mañana, se pudo observar que aún hay muchos visitantes en el área aprovechando el paisaje desde temprano; sin embargo, ya no hay tantos residuos de basura regados en el suelo o en las zonas de vegetación, lo cual generaba un problema de contaminación.

Asimismo, también se observó como elementos de seguridad como Guardia Nacional o Ejército Mexicano daban rondines de vigilancia para hacer presencia y evitar que los visitantes dejarán sus desperdicios. Por el contrario, esta vez los botes de basura estaban llenos con bolsa de residuos recolectados.