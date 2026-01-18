$!Tras limpieza de MazConCiencia, la escollera del Faro Mazatlán continúa libre de basura

Un área más despejada y libre de basura presentó este domingo la escollera del Faro Mazatlán tras la jornada de limpieza realizada por el equipo de MazConCiencia el sábado, misma que tal parece motivó a la ciudadanía a mantener más pulcro dicho ecosistema ubicado en el Cerro del Crestón.
En un nuevo recorrido realizado por Noroeste esta mañana, se pudo observar que aún hay muchos visitantes en el área aprovechando el paisaje desde temprano; sin embargo, ya no hay tantos residuos de basura regados en el suelo o en las zonas de vegetación, lo cual generaba un problema de contaminación.
Asimismo, también se observó como elementos de seguridad como Guardia Nacional o Ejército Mexicano daban rondines de vigilancia para hacer presencia y evitar que los visitantes dejarán sus desperdicios. Por el contrario, esta vez los botes de basura estaban llenos con bolsa de residuos recolectados.
Cabe recordar que MazConCiencia reunió esfuerzos voluntarios para hacer frente al problema de basura en la escollera, el cual había sido denunciado en un principio por Noroeste. Como resultado, Sofía Trejo y su organización ambientalista consiguieron más de 15 bolsa llenas de basura.
Sobre la continuación de estas oportunas campañas de limpieza, Sofía Trejo mencionó que este año buscarán replicar y mejorar lo hecho durante el 2025, donde atendieron áreas verdes como el Manglar de Isla de la Piedra, Olas Altas, el Estero del Yugo y la propia biobarda del puente Juárez.
“Fue un año muy exitoso, cansado pero exitoso. Realizamos 22 jornadas de limpieza en todo el año, entre el manglar, aquí la escollera del Faro, el estero del Yugo, Olas Altas y en las que se lograron recolecta 16.7 toneladas de basura y 12 mil colillas de cigarro. Mientras que en la biobarda el resultado fue 65.5 toneladas”, dijo Trejo Lemus.
Ante una posible rehabilitación del puente Juárez en 2026, el equipo de MazConCiencia señala que buscarán una estrategia para no mover la biobarda de esas aguas, ya que ayuda mucho para detener la basura y que esta no vaya al mar abierto. Añaden que una opción sería moverla un poco hacia adelante.