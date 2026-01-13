$!Tras lluvias del lunes, playas de Mazatlán tienen oleaje y marejada tranquilos

Según el sitio web tablademareas.com, el oleaje se mantuvo con alturas mínimas de 0.4 metros, una diferencia marcadas a las del día del lunes que tuvieron un alcance mayor debido a las precipitaciones y vientos fuertes.

Después de las lluvias moderadas que se presentaron durante la mañana y tarde del lunes, este martes las playas de Mazatlán regresaron un poco a la normalidad, con un oleaje de apenas 0.6 metros de altura máxima, así como una marejada calmada que no restringió el acceso a bañistas.

Este día se registraron rachas de 12 kilómetros por hora.

En tanto, la marejada de este día se pudo ver más tranquila, ya que el pronóstico solo marcaba un 10 por ciento de probabilidad de lluvias; aunque sí persistieron los cielos nublados en ciertas horas del día. La temperatura del martes marcó una máxima de 25 grados y una mínima de 19.

Sin embargo, algo que sí pudo notarse tras la precipitación del lunes fue el rastro de erosión en las playas del puerto, específicamente en la zona del Malecón, donde se ve como la marea alta de ayer dejó un claro desnivel en la arena que tiene tintas de zanja.

Sin embargo, esto no evita el caminar de la gente.

Otros casos de erosión en las playas de Mazatlán se han presentado en lugares como Olas Altas o Playa Pinitos, mismos que han afectado el trabajo de palaperos y comerciantes, así como la visita de bañistas foráneos y locales que disfrutan del espacio costero.

La erosión de playas suele manifestarse debido a cambios de clima drásticos, fuertes marejadas o construcciones en la arena que dañen el ecosistema.

El año pasado, Mazatlán se vio afectado por la erosión en varios lapsos, principalmente en temporada de huracanes.