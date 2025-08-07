$!Tras lluvias en la madrugada, tramos de la avenida Cruz Lizárraga en Mazatlán amanecen inundados

Nuevamente dos tramos de la Avenida Cruz Lizárraga amanecieron inundados tras las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada de este jueves en Mazatlán. Se trata de los tramos ubicados frente a las instalaciones de la Policía de Investigación del Estado y en el cruce con la Avenida Lola Beltrán, entre el Fraccionamiento Tellerías y la Colonia Palos Prietos, donde algunos automovilistas evitaban pasar o pasaban con precaución para que sus unidades no quedaran varadas.

En el cruce de las avenidas Lola Beltrán y Cruz Lizárraga entre la noche del martes y la madrugada del miércoles la inundación duró cerca de 14 horas. Este jueves el problema se registró entre las 3:00 y las 9:00 horas. Vecinos han manifestado que además de la basura que se acumula en las rejillas pluviales, lo que provoca las inundaciones son la marea alta y que el tubo que lleva el agua pluvial al mar está tapado parcialmente con arena. Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, manifestó que por las lluvias que cayeron durante las primeras horas de este jueves en Mazatlán no se tuvieron reportes de afectaciones.

”Ni nos ha reportado Conagua los milímetros (de lluvia que cayeron), pero básicamente estuvimos sin novedad toda la noche, únicamente encharcamientos en algunas avenidas, las cotidianas por la cantidad de agua que cayó, pero no tuvimos ninguna afectación, ningún reporte hasta el momento”, añadió Osuna Tirado en entrevista la mañana de este jueves. Dijo que la problemática que se presenta en tramos de la Avenida Cruz Lizárraga se deben a que hay un dren pluvial que se tapa cuando hay marea alta. ”Lo que pasa es que hay un dren pluvial que sale por gravedad, la marea lo tapa con arena, ahorita se tapó, en la mañana ya empezó a correr el agua hacia afuera”, añadió.