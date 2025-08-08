$!Tras lluvias, sitios de playa en Mazatlán registran contaminación

Durante la noche del jueves, Mazatlán fue el sitio del Pacífico mexicano que tuvo mayores precipitaciones, lo cual generó inundaciones en diferentes sectores y con descargas al mar.
Según reporte de Protección Civil Sinaloa, Mazatlán tuvo lluvias por 118. 7 milímetros, y le siguen zonas de Nayarit con 105 milímetros y después Colima con 60.5 milímetros.
La playa del malecón, Playa Norte y Pinitos son de los sitios que más contaminación reciben por descargas de aguas residuales y basura, se detectó recorrido realizado por Noroeste.
De manera natural, estas zonas son las más afectadas por la saturación de drenes y el sistema de drenaje y alcantarillado que no se dan abasto en la ciudad en temporada de lluvias y tienen que salir al mar.
Luego de la tempestad de casi tres horas el jueves por la noche, que inundó diversas zonas y colonias de Mazatlán, las cuadrillas del Ayuntamiento madrugaron limpiando la basura que sacó a flote las descargas y los bañistas a su paso.
Entre la basura que más dejan los turistas son los plásticos, botellas, bolsas, desechables y restos de comida, a pesar de que se tienen instalados botes de basura cercanos o porque se llenaron muy pronto.
Playa Norte, donde se reúne una gran cantidad de personas alrededor del Monumento al Pescador, es además de Playa Pinitos de las más visitadas y más ensuciadas porque aún no se tiene conciencia del cuidado y manejo de la basura que generan.