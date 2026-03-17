Tras los hechos en El Verde, se mantienen minera en Sinaloa: Secretario

El Secretario de Economía Estatal, Feliciano Castro llamó a mineros “sacrificados” en la coyuntura de violencia de Sinaloa y que en su memoria restituirán la seguridad al sector para no perder proyectos.

Feliciano Castro reiteró que hay 35 minas, algunas ya operando y otras explorando, que están reclamando garantías de paz para seguir invirtiendo como Vizla Silver Company.

En el marco del III Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, que este martes inició en Mazatlán, dónde se reunieron inversionistas, la red de proveedores y expertos del país y extranjero, Feliciano Castro Meléndez, Secretario de Economía Estatal, habló de la desaparición de los 10 mineros, que algunos fueron encontrados en fosas en la comunidad de El Verde, Concordia, donde fueron privados de la libertad, y que el Gobierno Federal y Estatal tiene catalogado el caso de primer orden para restituir la tranquilidad a los inversiones, específicamente a la compañía Vizla Silver y al resto de los proyectos para que no se vayan del estado.

“La empresa Vizla no se retira, se mantiene, todas las empresas, las inversiones, los 35 proyectos, tanto en operación como en exploración, se mantienen”.

“Reitero, ellos por supuesto hicieron un paréntesis obligado. El día exacto no conocemos de su reactivación, pero ellos lo han dicho, lo comunicaron formalmente. Incluso fue un comunicado emitido desde sus oficinas centrales que se mantienen y que hacen un paréntesis que próximamente van a reanudar. Nos quedamos con eso de que será próximamente”, dijo en entrevista.

Reiteró que ninguna minera se ha ido del estado, hasta el momento.

“Por supuesto, la situación que se nos presentó propició que Vizsla tuviera que hacer un paréntesis, pero la inversión se mantiene”.

“Muy doloroso lo que aconteció. Por supuesto, que estamos hablando de vidas, estamos hablando de dolor humano que para nosotros es un asunto de primer orden. Vamos a sumar el esfuerzo con la Asociación de Ingenieros, justamente para avanzar no solo en el aspecto productivo, sino para generar las condiciones y es propósito del Gobierno del estado, en coordinación con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum, restituir plenamente las condiciones de seguridad y de paz como condición necesaria para que las actividad despegue sin problema”.

El funcionario estatal comentó en entrevista que una de las formas más significativas para combatir la inseguridad y la violencia es que la inversión minera genere empleos, desarrollo y bienestar social en las comunidades.