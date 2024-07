“Presas del Valle tenía más de 15 años sin que un gobierno volteara a vernos, entonces hoy es un hecho, estoy muy contenta (...) casi quiero brincar en un pie del gusto, de la emoción de lo que veíamos muy lejano por fin es un hecho, gracias señor Alcalde”, dijo Raquel Delgado.

El Alcalde comentó que en Presas del Valle se empezó de cero, antes de introducir cualquier servicio primero se regularizó la colonia y sus calles.

González Zataráin explicó que hoy se empezó con la electrificación que beneficiará a 360 viviendas que será la primera etapa de obras pero se buscará con gobierno del estado la obra de agua y drenaje.

“Son asentamientos que no son nuevos, son asentamientos que tienen más de 15 años y que obviamente esto ya les urge ya hay muchísimas casas ya formadas ya en forma y que no es posible que estén con tomas colectivas de agua, con tomas colectivas de electrificación, entonces vamos por partes, ya iniciamos, ya está regularizado y de aquí para adelante lo que venga, el tiempo que a mí me falta como alcalde lo voy a dedicar también a seguir gestionando la otra parte que le falte a la Colonia Presas del Valle”, expresó el Alcalde.

El director de obras públicas, Rigoberto Arámburo Bojórquez, explicó que la construcción de la red de electrificación contará con 5 mil 940 metros lineales de la línea primaria, mil 777 metros lineales de cable 1-0, así como 360 bases de mediciones, 8 mil 500 metros lineales de cable para las acometidas, 35 transformadores de 25 Kva y 47 postes de concreto.