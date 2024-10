Piden que Gobierno les pague el terreno

La familia afectada pidió al Gobierno municipal que les liquide el terreno.

“Más, o sea, nosotros le dimos a que se metieran, a que limpiaran y que se metieran y ahorita ya agarraron más a pedazo y hacia más espacio. Sí, entonces ya ahorita pues ya están automáticamente ellos ya están adentro y nos tienen que liquidar, a mi papá le tienen que liquidar. ¿Desde cuándo está el problema este o de cuándo quedaron ese convenio?

“Este convenio tenemos más de año, más de año con esto y ahorita el que ya vine, me hablaron que me viniera el día de hoy yo no vivo aquí, vivo en Baja California, y me hablaron que ya me viniera para arreglar este problema y hasta ahorita no ha habido una solución y le hemos dicho, hemos puesto cita con el Presidente y no nos ha atendido”, dijo una de las hijas de Victorino García Ayón, dueño del predio.