Tras muerte de futbolistas en campos de Mazatlán, buscan regular horarios de juegos

Es imposible que Protección Civil tenga un elemento en cada uno de los más de 300 espacios deportivos del municipio, pero lo que sí se hace es trabajar con el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, para que éste regule los horarios de juego y quiénes no pueden entrar a una cancha a participar en un juego, manifestó Eloy Ruiz Gastélum.

El coordinador municipal de Protección Civil recomendó a la población, peso sobre todo a los deportistas, abstenerse de realizar ejercicio en las horas de mayor calor, para evitar sufrir inconvenientes, como un “golpe de calor” que los lleve a la muerte.

Dos personas murieron entre el domingo y el martes mientras realizaban ejercicio, uno de ellos en un club deportivo privado, y el otro, de apenas 14 años de edad, en un espacio que regula el Imdem.

Dijo que al parecer, porque él no lo ha constatado, el adolescente ya había sufrido desvanecimientos antes del día de su muerte.

“Nosotros siempre vamos a estar atentos a cualquier situación que se presente para salir adelante con la ciudadanía, para solventar sus necesidades, pero también es importante que los jugadores y deportistas que normalmente se ejercitan, tengan a bien hacerse un chequeo médico, por cuestión de salud, que sepan cómo se encuentran de su glucosa, de su presión arterial, de su ritmo cardiaco, de sus niveles de azúcar, y entren en estado de reposo si se sienten mal”, declaró.

No es necesario, dijo, cerrar ningún espacio deportivo, sino más bien que todos sean honestos consigo mismos y no hagan ejercicio y no vayan en condiciones no óptimas para hacerlo, saber cuáles son sus límites.

Medidas sanitarias contra Covid-19 no se han relajado

En otro tema, Ruiz Gastélum negó que se estén relajando las medidas sanitarias, sobre todo en los eventos deportivos.

Indicó que el pasa fin de semana se realizó una copa de futbol que reunió a gran cantidad de aficionados.

A pesar de ello, aseguró que se cumplieron todos los protocolos sanitarios.

“Para empezar, el jugador está aislado del resto del público, se sanitizan pelotas y balones, sin contacto con las personas al interior de la cancha, uso de cubrebocas”, aseguró.